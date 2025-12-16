طريقة عمل رموش الست فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل رموش الست، رموش الست من أشهر الحلويات الشرقية التقليدية في المطبخ المصري، وتتميز بشكلها الجميل وطعمها الغني وقوامها الهش من الخارج والطري من الداخل، مع تشريبها بالشربات.

وطريقة عمل رموش الست، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتقدم غالبا في المناسبات والعزومات، كما يفضلها الكبار والصغار لمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل رموش الست.

مكونات عمل رموش الست:-

2 كوب دقيق أبيض

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

½ كوب سكر

½ كوب زيت

½ كوب زبادي

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

للشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا أو ماء زهر اختياري

للتزيين

جوز هند

فستق مطحون

شربات ثقيل إضافي

طريقة عمل رموش الست

أولا نحضر الشربات، في إناء على النار، نضع السكر والماء ونقلب حتى يذوب السكر.

نترك الخليط حتى يغلي لمدة 7 إلى 10 دقائق.

نضيف عصير الليمون ونتركه دقيقة إضافية.

نطفئ النار ونضيف الفانيليا أو ماء الزهر.

نترك الشربات ليبرد تماما (مهم جدا).

وفي وعاء عميق، نخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدا حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

نضيف الزيت والزبادي ونقلب حتى يتجانس الخليط.

ننخل الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والملح.

نضيف المكونات الجافة تدريجيا إلى الخليط السائل مع التقليب حتى نحصل على عجينة ناعمة وسميكة قليلا.

نترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق.

نضع العجينة في كيس حلواني مزود بقمع مسنن.

نسخن زيت غزير على نار متوسطة.

نضغط بالكيس الحلواني لتشكيل أصابع قصيرة مباشرة في الزيت.

نقلب رموش الست حتى تأخذ لون ذهبي من جميع الجهات.

نخرجها من الزيت مباشرة إلى الشربات البارد.

نتركها في الشربات دقيقة واحدة ثم ننشلها ونصفيها.

ترص في طبق التقديم.

تزين بجوز الهند أو الفستق حسب الرغبة.

تقدم دافئة أو باردة مع الشاي أو القهوة.

لنجاح رموش الست، يجب أن يكون الشربات بارد ورموش الست ساخنة عند التشريب.

لا يجب أن يكون الزيت ساخن جدا حتى لا تحترق من الخارج وتبقى نيئة من الداخل.

قوام العجينة يجب أن يكون متوسط الكثافة ليس سائل.

يمكن إضافة ملعقة سميد ناعم لقوام أكثر هشاشة.

