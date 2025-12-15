الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
تامر حسني يحيي أول حفل زفاف بعد أزمته الصحية الخميس القادم

تامر حسني
تامر حسني
بدأ الفنان تامر حسني استئناف نشاطه الفني بعد وعكته الصحية الأخيرة، حيث كشف مصدر مقرب من نجم الجيل أنه سوف يحيي أول حفل زفاف له بعد تعافيه يوم الخميس المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن تامر رفض الاعتذار عن حفل الزفاف، الذي كان اتفق على إحيائه قبل أزمته الصحية، وسوف يقدم فقرة غنائية بالحفل لمدة ساعة كاملة، ويقام الحفل داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

أول ظهور لـ تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للنجم تامر حسني، في أول ظهور له بعد عودته إلى مصر مرة أخرى بعد وعكته الصحية الأخيرة، التي أدت إلى سفره لـ ألمانيا وإجراء عملية جراحية دقيقة. 


وظهر  تامر حسني في الفيديو المتداول بعد انتهاء أداء صلاة الجمعة، وملامح المرض تظهر عليه، حيث لجأ إلى مساعدة المقربين لضبط حركة سيره.

 

تفاصيل الأزمة الصحية لـ تامر حسني 

وكان تامر حسني أجرى مؤخرًا عملية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى في ألمانيا، بعد أن تطلبت حالته الصحية تدخلًا جراحيًّا عاجلًا.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” في وقت سابق، كشف تامر حسني تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها، موضحًا أنه كان يعاني منذ فترة من مشكلة صحية في الكلى، ما تطلب إجراء العملية الجراحية لاستئصال جزء منها بسبب تدهور حالته الصحية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

