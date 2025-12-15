خطة أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء في الدقهلية

18 حجم الخط

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في محافظة الدقهلية فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهر اليوم الإثنين، لتنفيذ أعمال صيانة دورية بعدد من المغذيات التابعة لقطاع جنوب الدقهلية.

المناطق المستهدفة بانقطاع التيار الكهربائي

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل: ميت أبو الحسين، كوم النور، كفر النعمان، التمد والحجر، التمد، مزارع طريق نبروه، أبو عيد، الفردوس، العبور، شيراسندي، بناوي، ميت خميس، شرنقاش، منطقة الإعدادية، الحواوشي، شاوة، وبرق العز.

سبب انقطاع الكهرباء

وأكدت الشركة أن فصل التيار يأتي في إطار رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مناشدة الأهالي وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل.

