الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خطة أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء في الدقهلية

أماكن انقطاع الكهرباء،
أماكن انقطاع الكهرباء، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في محافظة الدقهلية فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهر اليوم الإثنين، لتنفيذ أعمال صيانة دورية بعدد من المغذيات التابعة لقطاع جنوب الدقهلية.

 

المناطق المستهدفة بانقطاع التيار الكهربائي 

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل: ميت أبو الحسين، كوم النور، كفر النعمان، التمد والحجر، التمد، مزارع طريق نبروه، أبو عيد، الفردوس، العبور، شيراسندي، بناوي، ميت خميس، شرنقاش، منطقة الإعدادية، الحواوشي، شاوة، وبرق العز.

سبب انقطاع الكهرباء 
وأكدت الشركة أن فصل التيار يأتي في إطار رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مناشدة الأهالي وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال صيانة الخدمة المقدمة للمواطنين التيار الكهربائي انقطاع التيار الكهربائي تحسين مستوى الخدمة المقدمة فصل التيار الكهربائ شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية مواعيد انقطاع الكهرباء

مواد متعلقة

51 جنيها انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

25 مليون جنيه وإعارة لاعبين، تفاصيل عرض الأهلي لضم حامد حمدان

التعليم تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية

قصور الثقافة تقيم معرض "مراسم أبنوب" بالهناجر

الأكثر قراءة

51 جنيها انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

أبرزها مواجهتي نصف نهائي كأس العرب، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

9 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

اليوم، أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

اليوم، صحة الشيوخ تناقش إقامة مستشفى عام بمنطقة الطروات في حلوان

شبانة يوضح أسباب اعتذار مصطفى يونس للخطيب

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الفراولة وانخفاض التين والجوافة في سوق العبور

الطن يتراجع 3250 جنيهًا، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

6 نصائح مهمة للتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية، تعرف عليها

قبل انطلاق إعادة المرحلة الثانية، فئات محرومة من مباشرة الحقوق السياسية

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads