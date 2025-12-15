منتخب مصر ينهي مرانه الأخير استعدادا لودية نيجيريا (صور)

18 حجم الخط

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، حصته التدريبية الأخيرة قبل مباراته الودية أمام نظيره منتخب نيجيريا، المحدد لها مساء غد الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مرانا خفيفا مساء اليوم على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي، بدأ بتدريبات الجري والإحماء، ثم بعض التدريبات الاستشفائية وأختتم بتدريبات ترفيهية بالكرة

شهد مران منتخب مصر مشاركة رباعي بيراميدز بعد عودتهم من الدوحة بعد المشاركة مع الفريق السماوي في كأس الإنتركونتيننتال أمام فلامنجو، كما شارك في المران مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ورامي ربيعة مدافع العين الإماراتي، بعدم انضمامهم للمعسكر صباح اليوم الإثنين

وحضر مران منتخب مصر اليوم، خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا

الجولة الأولى: مصر ضد زيمبابوي - الإثنين 22 ديسمبر - الساعة 8 مساء

الجولة الثانية: مصر ضد جنوب أفريقيا - الجمعة 26 ديسمبر - الساعة 8 مساء

الجولة الثالثة: مصر ضد أنجولا - الإثنين 29 ديسمبر - الساعة 10:30 مساء

القنوات الناقلة لمباريات مصر فى أمم إفريقيا

ومن المقرر، أن تنقل جميع مباريات منتخب مصر في البطولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

منتخب مصر يعسكر في مركز المنتخبات الوطنية

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكرا تدريبيا مغلقا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر يوم 7 ديسمبر الجاري، في المرحلة الأخيرة من استعداداته لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

