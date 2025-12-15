انهيار منزل مكون من طابقين في منشأة ناصر

18 حجم الخط

شهدت منطقة منشأة ناصر بالقاهرة حادث انهيار منزل مكون من طابقين وجار البحث عن ضحايا.

انهيار منزل بمنشأة ناصر

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور وجّه اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين بمنطقة منشأة ناصر، وتم إخلاء السكان.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر شهدت قرية الرئيسية بمركز نجع حمادي شمال قنا، اليوم، انهيارًا جزئيًا لـ أحد المنازل المبنية بالطوب اللبن، في حادث أثار مخاوف الأهالي، إلا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا عاجلًا من غرفة العمليات يفيد بانهيار جزء من منزل مكون من طابق واحد في القرية، ما دفع الأجهزة التنفيذية وفرق الإنقاذ للتوجه على الفور إلى مكان الواقعة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الانهيار محدود ومقتصر على أحد الجدران، ولم تتضرر أي منازل مجاورة بشكل كبير، فيما لم يتعرض أي من سكان المنزل لأي إصابات.

الإجراءات الأمنية والفنية

تم تحرير محضر بالواقعة لضمان توثيق الحادث رسميًا وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات الفنية حول سبب الانهيار وتكليف وحدة المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث وسؤال الأهالي والشهود.

فرق الإنقاذ والهندسة بدأت عملية رفع آثار الانهيار وتأمين المنطقة، لضمان عدم وقوع أي أضرار مستقبلية للأهالي.

وأوضح خبراء محليون أن المنازل المبنية بالطوب اللبن في قرى شمال قنا معرضة لمخاطر الانهيار الجزئي خاصة مع تقدم العمر الافتراضي للمباني، والتقلبات الجوية، والرطوبة العالية، مشيرين إلى ضرورة تكثيف أعمال الصيانة والرقابة على المباني القديمة لتجنب حوادث مماثلة.

