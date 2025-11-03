المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي متهم بتزوير شهادات جامعية في منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة التزوير في الأوراق الرسمية والنصب علي المواطنين مقابل مبالغ مالية بمنطقة منشأة ناصر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين زوروا 80 شهادة جامعية كما زوروا شهادات المجلس الاعلي للجامعات بهدف الربح المادي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يفيد قيام 3 اشخاص بأخذ مبلغ مالي منه مقابل تزوير شهادة جامعية لإنهاء إجراءات سفره خارج البلاد.



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على عدد من الأختام المزورة والأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

