استعدادًا لجولة إعادة انتخابات النواب 2025، محافظ الغربية يعلن جاهزية 642 لجنة

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية موسعة داخل عدد من المدارس بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة ولجان حي ثان المحلة لمتابعة جاهزية لجان الإعادة والوقوف على مستوى التجهيزات النهائية داخل المقار التعليمية المخصصة للعملية الانتخابية.

جاء ذلك ذلك استعدادا ليومي الاقتراع المقرر عقدهما يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، حيث تأتي الجولة في إطار حرص محافظة الغربية على ضمان خروج العملية الانتخابية بصورة منظمة وآمنة تعكس جدية الدولة في إدارة الاستحقاقات الدستورية.

وأكد اللواء أشرف الجندي خلال الجولة أن محافظة الغربية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والمديريات الخدمية مشددًا على أن المحافظة دخلت مرحلة الجاهزية الشاملة لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا غالبيتها من المدارس بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنضبطة تسهّل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري في أجواء مستقرة ومنظمة مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفق منظومة متكاملة وعلى مدار الساعة.

وخلال تفقده الفصول وساحات المدارس أشاد محافظ الغربية بمستوى الجاهزية والانضباط داخل لجان الإعادة وما تم تنفيذه من تجهيزات دقيقة تعكس حجم الجهد المبذول من الأجهزة التنفيذية والتعليمية مؤكدًا أن المدارس تُعد مقارًا انتخابية نموذجية لما تتمتع به من تنظيم ومساحات مناسبة تسهم في تحقيق الانسيابية الكاملة لحركة الناخبين موضحًا أن تجهيز اللجان من الداخل والخارج وفقًا للتعليمات المعتمدة يُعد أولوية قصوى لضمان انتظام سير العملية الانتخابية دون معوقات.

وخلال جولته داخل عدد من المدارس حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على التوقف للحديث مع عدد من التلاميذ داخل الفصول الدراسية واطمأن منهم على انتظام اليوم الدراسي وعدم تأثر العملية التعليمية بإجراءات تجهيز اللجان الانتخابية مؤكدًا أن مصلحة الطلاب وسلامتهم تأتي في مقدمة أولويات المحافظة وأن التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم يستهدف ضمان استمرار الدراسة بصورة طبيعية وآمنة دون أي تعطيل مشددًا على أن المدارس ستظل بيئة تعليمية مستقرة وآمنة لأبنائها في جميع الأوقات.

وقال اللواء أشرف الجندي نحرص على مراجعة أدق التفاصيل داخل كل لجنة انتخابية بداية من تأمين محيط المدارس وتنظيم حركة الدخول والخروج مرورًا بتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم وصولًا إلى التأكد من جاهزية الفصول من حيث الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة وتوفير مصادر بديلة للطاقة وعلى رأسها المولدات الكهربائية الجاهزة للتشغيل الفوري مشددًا على أهمية سلامة المداخل والمخارج وتوافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

ووجه محافظ الغربية بضرورة تجهيز الأثاث المدرسي المستخدم داخل اللجان بشكل كامل وتوفير المناضد المخصصة لصناديق الاقتراع والكراسي المتحركة لذوي الهمم إلى جانب إنشاء مظلات ومناطق انتظار مناسبة داخل أفنية المدارس وخارجها مع تثبيت لافتات واضحة تحمل اسم ورقم كل لجنة على بوابات المدارس ورفع علم الجمهورية بما يعكس المظهر الحضاري والتنظيمي للعملية الانتخابية داخل المنشآت التعليمية.

وفيما يتعلق بالحالة العامة للمدارس ومحيطها شدد اللواء الجندي على سرعة الانتهاء من أي أعمال دهان أو تجميل داخل الفصول والممرات ورفع مستوى النظافة العامة داخل المدارس ومحيطها الخارجي مع إزالة أي إشغالات أو معوقات بالطرق المؤدية إليها ومتابعة كفاءة الإنارة العامة بالشوارع المحيطة وتمهيد الطرق لتيسير وصول المواطنين بسهولة إلى جانب التأكد من صلاحية خطوط التليفونات الأرضية داخل لجان المدارس وربطها بغرف العمليات لضمان سرعة التواصل.

كما أصدر محافظ الغربية توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة خلال فترة الانتخابات مؤكدًا على تطهير وتسليك بالوعات الأمطار بمحيط المدارس والشوارع المؤدية إليها وتجهيز سيارات شفط وطوارئ للتحرك الفوري عند الحاجة ومراجعة سلامة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية وتأمين المداخل بأرضيات مانعة للانزلاق مع التأكد من حماية المولدات الكهربائية وضمان جاهزيتها الكاملة مكلفًا رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة قبل وأثناء أيام الاقتراع.

وتضمنت توجيهات المحافظ التأكد من توافر طفايات حريق صالحة للاستخدام داخل المدارس ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات القريبة وتجهيز سيارات إسعاف متمركزة بالقرب من لجان الاقتراع مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية وربطها الكامل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والتعليمية يتم على مدار الساعة مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية ستتواصل حتى انطلاق جولة الإعادة مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم انتخابات تتسم بأعلى درجات الانضباط والكفاءة وتُجسد حرص الدولة ومحافظة الغربية على وضع المواطن في صدارة الاهتمام وتوفير مناخ آمن ومنظم لمشاركته في الاستحقاق الدستوري.

