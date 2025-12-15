لجنة حكام الدوري الإسباني تتحدى ريال مدريد بقرار جديد

18 حجم الخط

جاءت اللقطة المثيرة للجدل في مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، لتسبب ضجة كبيرة بعدما تجاهل حكم تقنية الفيديو بابلو جونزاليس فويرتيس احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح فينيسيوس جونيور.

جدل ضربة جزاء ريال مدريد أمام ألافيس

ويعود الجدل حول لقطة ركلة الجزاء إلى تصريحات سابقة للحكم ذاته، تحدث خلالها عن إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية ضد ما تبثه قناة ريال مدريد الرسمية، وهو ما أشعل التساؤلات حول مدى حيادية قراراته وتأثير خلفيته السابقة على حكمه في اللحظات المصيرية.

ورغم احتجاجات ريال مدريد على القرارات المثيرة للجدل، أكدت تقارير كادينا سير أن لجنة الحكام الإسبانية قررت استمرار جونزاليس فويرتيس في إدارة مباريات الفريق الملكي كحكم لتقنية الفيديو المساعد، في خطوة اعتبرها البعض بمثابة تحدي جديد للنادي الملكي.

لجنة حكام الدوري الإسباني تثير الجدل ضد ريال مدريد

حسمت اللجنة الفنية للحكام بالدوري الإسباني الجدل الدائر حول ركلة الجزاء التي طالب لاعبو ريال مدريد باحتسابها أمام ديبورتيفو ألافيس، أمس الأحد، في الجولة 16 من الليجا.

ولم يحتسب الحكم جارسيا فيردورا ركلة الجزاء إثر سقوط فينيسيوس جونيور داخل منطقة جزاء ألافيس بالشوط الثاني من اللقاء، ولم يستدعِ جونزاليس فويرتيس الحكم إلى شاشة تقنية الفيديو المساعد لمراجعة اللقطة.

واعتبر حكم اللقاء أن الخطأ غير كافٍ، حيث كان في موقع جيد ورأى اللقطة بوضوح، ومع ذلك لم تتدخل تقنية الفيديو المساعد.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن الرأي السائد داخل لجنة التحكيم بالليجا أن تقنية الفيديو لا يجب أن تتدخل في ركلة الجزاء المحتملة لفينيسيوس جونيور أمام ألافيس، ما يعني أن قرارات الحكام في اللقاء جاءت صحيحة.

قناة ريال مدريد تهاجم حكام مباراة ريال مدريد وألافيس

وشنت قناة ريال مدريد التلفزيونية هجوما حاد على طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق الملكي وديبورتيفو ألافيس رغم الفوز بنتيجة 2/1 في الدوري الإسباني.

وأكدت القناة أن حكم الساحة جارسيا فيردورا، كتالوني وأدار مباراة كأس خوان جامبر التي ينظمها برشلونة، كما انتقدت حكم الفيديو، جونزاليس فويرتيس.

وتعرض فران سوتو، رئيس اللجنة الفنية للحكام، وبقية أعضاء اللجنة لانتقادات من القناة أيضًا: "كان ميدينا كانتاليخو هو المسئول سابقًا، أما الآن فهو فران سوتو. وكما قال لامبيدوزا في رواية الفهد: نغير كل شيء حتى لا يتغير شيء".

وتابعت القناة: "نفس الأشخاص ما زالوا هناك، ويقول فران سوتو إنه يجب علينا نسيان قضية نيجريرا.. هذا هو دوري نيجريرا القذر؛ ريال مدريد ينافس وهو مكبل اليدين، وعليه أن يلعب بشكل استثنائي لمجرد المنافسة".

