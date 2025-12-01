قناة ريال مدريد تهاجم حكم مباراة جيرونا: نفقد النقاط بسبب أبناء نيجريرا

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، هاجمت قناة ريال مدريد التلفزيونية، أداء الحكم دي بورجوس بنجوتشيا، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام جيرونا بالتعادل (1-1).

وأعتبرت قناة الريال أن الحكم دي بورجوس بنجوتشيا كان من أبرز الأسباب التي منعت الملكي من تحقيق الفوز في "مونتيليفي".

وقالت القناة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "دي بورجوس ارتكب أخطاء فادحة ضد ريال مدريد دون أي مبرر.. إنه أحد أكثر الحكام الذين أضروا بالفريق".



ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، حيث واصلت القناة هجومها الحاد: "الدوري الإسباني يتم التلاعب به. ريال مدريد يملك أربع نقاط أقل بسبب أبناء نيجريرا. دي بورجوس من الحكام أصحاب السجل الأكثر فجاجة ضد ريال مدريد. هناك عدم انتظام واضح لأن الـVAR لا يستدعي الحكم. حدث ذلك في فاييكا وفي جيرونا، وحدث العام الماضي أيضًا عندما كان ريال مدريد يتقدم على برشلونة بست نقاط. ما حدث أمام إسبانيول، وما حدث في بامبلونا… وهذا الموسم يتكرر الأمر".



وأضافت القناة: "بغض النظر عن أن ريال مدريد لا يقدم أفضل مستوياته حاليًا، الحقيقة أن الحكام يعطلون الفريق. أصحاب القرار يتغيبون، ورئيسهم يبرر لهم. ومن هو نائب رئيس الاتحاد؟ خافيير تيباس".

ويشير الغضب المدريدي إلى حالتين مثيرتين للجدل في المباراة: الأولى أن هدف جيرونا جاء بحسب رأي النادي من خطأ واضح على كيليان مبابي لم يُحتسب، والثانية تجاهل ركلة جزاء على رودريجو بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1).

وقالت القناة حول لقطة رودريجو: "قد لا يراها الحكم داخل الملعب، لكن ما لا يوجد له أي مبرر هو عدم استدعاء الـVAR له لرؤية اللقطة. أي احتكاك داخل المنطقة هو ركلة جزاء".

ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 33 نقطة

3- فياريال 32 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 31 نقطة

5- ريال بيتيس 24 نقطة

6- إسبانيول 24 نقطة

7- خيتافي 20 نقطة

8- أتلتيك بيلباو 20 نقطة

9-ريال سوسييداد 16 نقطة

10- إلتشي 16 نقطة

11- رايو فاليكانو 16 نقطة

12- سيلتا فيجو 16 نقطة

13- إشبيلية 16 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة

15- مايوركا 13 نقطة

16- فالنسيا 13 نقطة

17- أوساسونا 12 نقطة

18- جيرونا 12 نقطة

19- ليفانتي 9 نقاط

20- ريال أوفييدو 9 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.