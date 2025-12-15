الإثنين 15 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن إحباط عمل إرهابي في لوس أنجلوس

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن السلطات الأمريكية تمكنت من إحباط مخطط إرهابي وشيك، عقب عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تفكيك خلية نشطة في منطقة لوس أنجلوس، والقبض على أربعة من عناصرها قبل تنفيذ أي عمل يهدد الأمن العام.

تنسيق أمني بين ولايات أمريكية يكشف شبكة ممتدة تتجاوز لوس أنجلوس

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن العملية لم تقتصر على ولاية كاليفورنيا فقط، إذ أسفرت المتابعة الاستخباراتية عن اعتقال مشتبه به خامس في مدينة نيو أورليانز، يُرجح أنه حلقة وصل داخل الخلية الإرهابية، ما يشير إلى أن المخطط كان يعتمد على شبكة أوسع تمتد عبر أكثر من ولاية.

التحقيقات تكشف استعدادات متقدمة وتحركات تثير مخاوف أمنية

وبحسب تصريحات مدير الـFBI، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن عناصر الخلية وصلوا إلى مراحل متقدمة من التخطيط، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ الهجوم، مؤكدًا أن التحقيقات مستمرة لكشف مصادر الدعم والتمويل وأي أطراف أخرى محتملة.

السلطات تؤكد: لا تهاون مع أي تهديد يمس الأمن القومي الأمريكي

وشدد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أن الأولوية القصوى هي حماية المواطنين، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية بحق المتورطين، مع استمرار رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الفيدرالية والولايات لرصد أي تهديدات مستقبلية.

في وقت سابق، تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-16 سي فايتنج فالكون"  في جنوب كاليفورنيا أثناء مهمة تدريبية.

