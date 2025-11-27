اغتيال المغنية دي لاروسا في "كمين مسلح" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

18 حجم الخط

قتلت المغنية اللاتينية الصاعدة ماريا دي لا روسا، المعروفة فنيا باسم "دي لاروسا"، رميا بالرصاص بينما كانت داخل سيارة متوقفة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في هجوم وصف بأنه "كمين".



وكانت الفنانة، البالغة من العمر 22 عامًا، برفقة شخصين آخرين لحظة تعرض السيارة لوابل من الرصاص من مهاجمين اقتربوا منها قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما نقلت إلى المستشفى حيث فارقت الحياة، بينما نجا الركاب الآخرون بإصابات مختلفة.​

وأوضحت الشرطة المحلية أن إطلاق النار وقع بعد الساعة الواحدة فجرا بقليل، عندما اقترب رجلان أو ثلاثة من السيارة المتوقفة وفتحوا النار على من فيها من مسافة قريبة، في هجوم يعتبره المحققون "كمينا متعمدا".

وأشارت السلطات إلى أن التحقيق ما زال جاريا، وقد وجهت لاحقا تهم بالقتل إلى ثلاثة مشتبه بهم في إطار القضية، فيما لم تعلن بعد بشكل قاطع دوافع الجريمة، مع بحث جميع الفرضيات الممكنة.​

وكانت دي لا روسا فنانة صاعدة في موسيقى البوب اللاتيني، وحققت حضورا متناميا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت تمتلك عشرات الآلاف من المتابعين وتستعد لطرح أعمال جديدة بعد إصدار أحد أبرز أغانيها خلال عام 2025.

وأثار مقتلها صدمة واسعة في الأوساط الفنية وبين جمهورها، مع موجة من رسائل النعي والحزن على ضياع موهبة شابة في بداية مسيرتها.

