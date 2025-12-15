كمبوديا تتهم تايلاند برش غاز سام فوق مناطق سكنية

18 حجم الخط

اتهمت وزارة الدفاع الكمبودية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، الجيش التايلاندي برش غاز سام باستخدام طائرات بدون طيار فوق مناطق سكنية في كمبوديا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الكمبودية الذي نشر على صفحتها في منصة "تلجرام": استخدمت القوات التايلاندية طائرات بدون طيار لرش كمية كبيرة من الغاز السام في منطقة قريتي سانغكوم ثمي وإيك باب، في مقاطعة بورسات".

وأضافت الوزارة أن الجيش التايلاندي استخدم الغاز السام صباح الاثنين أيضا في منطقة معبد تا كرابي.

وكانت وزارة الدفاع الكمبودية قد اتهمت تايلاند سابقا باستخدام غاز سام في المناطق السكنية بمقاطعة بانتي ميانتشيي الحدودية، ووصفت تصرفات الجانب التايلاندي بأنها انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

تجدد الصراع بين كامبوديا وتايلاند

وفي وقت سابق، صرحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لوكالة "نوفوستي" الروسية بأنها على علم باتهامات كمبوديا الموجهة لتايلاند باستخدام غاز سام، لكنها تحتاج إلى طلب رسمي من دولة عضو في المنظمة لاتخاذ إجراءات لاحقة.

ويذكر أنه تم استئناف الصراع المسلح على الحدود بين تايلاند وكمبوديا في 7 ديسمبر الجاري، ووفقا لأحدث البيانات، فقد خسرت تايلاند خلال هذه الفترة 25 جنديا وأصيب العشرات من جنودها.

فيما أبلغت السلطات الكمبودية عن مقتل 15 مدنيا. كما اضطر أكثر من 400 ألف شخص من كل جانب إلى مغادرة منازلهم في المناطق الحدودية.

