المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض ابنته بالإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار خالد عبد الفتاح أبو رزقة والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار وليد محمد حسن الجلاد، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، بمعاقبة المتهم "ف. ح. ا" بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي على المجني عليها “غ. ف. ح”.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8921 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي على نجلتها بمحل سكنه.

تبين من التحقيقات قيام المتهم ف.ح.ا، عاطل، بالتعدي على نجلته المجني عليها غ.ف.ا، 17 سنة، بأن قررت والدتها بقيام المتهم بملامسة جسدها بعد تعاطيه مخدر الحشيش، فقررت الإبلاغ وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت حكمها على المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.