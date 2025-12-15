الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض ابنته بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار خالد عبد الفتاح أبو رزقة والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار وليد محمد حسن الجلاد، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، بمعاقبة المتهم "ف. ح. ا" بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي على المجني عليها “غ. ف. ح”.

رئيس جامعة بنها يبحث توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8921 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي على نجلتها بمحل سكنه.

تبين من التحقيقات قيام المتهم ف.ح.ا، عاطل، بالتعدي على نجلته المجني عليها غ.ف.ا، 17 سنة، بأن قررت والدتها بقيام المتهم بملامسة جسدها بعد تعاطيه مخدر الحشيش، فقررت الإبلاغ وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت حكمها على المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية جنايات مستأنف الإسكندرية قسم شرطة محرم بك

مواد متعلقة

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رئيس جامعة بنها يبحث توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية

تقرير حقوقي: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية

الأكثر قراءة

كأس العرب 2025، المغرب يتقدم على الإمارات 1-0 في الشوط الأول

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

سر ورطة البلاد الإسلامية حاليًا، علي جمعة: ضيعوا العلم وضاعت الأمة (فيديو)

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من منخفض في طبقات الجو العليا (فيديو)

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

سر ورطة البلاد الإسلامية حاليًا، علي جمعة: ضيعوا العلم وضاعت الأمة (فيديو)

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads