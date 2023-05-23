طريقة عمل أرز معمر حلو من الشيف توتا مراد (فيديو)

طريقة عمل أرز معمر حلو، الأرز المعمر من الأكلات المصرية الشهيرة التى تقدم بطرق مختلفة ولذيذة ويعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل أرز معمر حلو سهلة وغير مكلفة ولكن يجب تحضيره على الطريقة الأصلية حتى يكون مذاقه مميزًا وشهيًّا، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

طريقة عمل أرز معمر حلو من الشيف توتا مراد

وتستعرض الشيف توتا مراد خلال برنامج عيش وملح المذاع عبر فضائية سفرة، طريقة عمل أرز معمر حلو.

ولعمل الأرز المعمر الحلو

طريقة عمل الأرز المعمر الحلو:

ويسهل على ربات البيوت تقديم الارز المعمر الحلو أيضا، وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الارز المعمر الحلو:

-إعلانات-

مكونات الأرز المعمر الحلو:

أرز مصري أبيض مغسول

لبن

كريمة لباني

زبد

سكر

ملح

فواكه مجففة

زبيب

مكسرات

طريقة عمل أرز معمر حلو:

- يحمص الأرز مع زبد فى طاسة ساخنة حتى يغلف من كل الجهات.

- يضاف إليه السكر والمكسرات والفواكه المجففة ويقلب جيدًا مع رشة ملح.

- يوضع اللبن على النار حتى يسخن تمامًا.

- يرفع الطاجن في الفرن حتى يسخن ثم يضاف إليه الأرز واللبن الساخن والكريمة.

- يدخل الفرن حتى ينضج تماما ويقدم بعدها.

ولعمل أرز معمر عادى

مكونات عمل الأرز المعمر:

كوب ونصف أرز مصري

كيلو لبن حليب

5 ملاعق كبيرة قشدة

2 ملعقة كبيرة زبد

رشة ملح

طريقة عمل الارز المعمر:

- نغسل الأرز جيدًا، ثم نضعه في صينية فرن ونفرده جيدًا بالتساوي.

- ثم نصب عليه اللبن الحليب، ونضيف لهم الزبد والقشدة والملح.

- ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.

- بعدها نضع الصينية على عين البوتجاز، حتى يغلى اللبن ونقلب جيدًا.

- ثم نعيد تنظيم حبات الأرز فى الصينية حتى تكون الصينية بعد النضج متساوية.

- ثم ندخل صينية الأرز الفرن، حتى تمام النضج واحمرار الوجه.

- ثم نقطع الأرز ونضعه فى أطباق التقديم، ويقدم ساخنا، بجانب صينية البطاطس والملوخية والفراخ أو اللحم.

ولعمل الأرز المعمر الحادق بالشوربة.

مكونات الأرز المعمر بالمرقة:

كوب ونصف أرز مصرى

2 كوب لبن حليب

2 كوب شوربة دجاج أو لحم ويفضل أن تكون شوربة دسمة ومتبلة

2 ملعقة زبد

2 ملعقة قشدة

رشة ملح

طريقة عمل الأرز المعمر بالمرقة:

- نغسل الأرز جيدًا، ثم نضعه فى صينية فرن ونفرده جيدًا بالتساوى.

- ثم نصب عليه اللبن الحليب والشوربة، ونضيف لهم الزبد والقشدة والملح.

- ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.

- بعدها نضع الصينية على عين البوتوجاز، حتى يغلى اللبن ونقلب جيدًا.

- ثم نعيد تنظيم حبات الأرز فى الصينية حتى تكون الصينية بعد النضج متساوية.

- ثم ندخل صينية الأرز الفرن، حتى تمام النضج واحمرار الوجه.

- ثم نقطع الأرز ونضعه فى أطباق التقديم، ويقدم ساخنا.