وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "تنمية التجارة" والبنك التجاري الدولي

شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع ملحق بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك التجاري الدولي (CIB)، وذلك بهدف تنظيم واستدامة تقديم خدمات السجل التجاري الرقمية من خلال فروع البنك، ووضع آلية واضحة لتحويل مستحقات البنك من مقابل التميز عن الخدمات المقدمة إلكترونيًا، تمهيدًا للتوسع في تقديم باقي خدمات السجل التجاري حصريًا عبر المنصات الرقمية.

ويأتي توقيع ملحق البروتوكول في ضوء التوسع في تطبيق الخدمات الإلكترونية، حيث تم بدء تقديم خدمة طلب مستخرج السجل التجاري إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية داخل فروع السجل التجاري الملحقة بالبنك اعتبارًا من يونيو 2025، وهو ما أسهم في تحقيق نسبة تحول رقمي بلغت 86% خلال شهر نوفمبر، بما انعكس إيجابيًا على سرعة وجودة الخدمة، وتيسير الإجراءات على المواطنين، مع إتاحة السداد الإلكتروني الكامل لقيمة الخدمة، بما يشمل مقابل التميز.

تحسين جودة وكفاءة خدمات السجل التجاري

ويُعد هذا الملحق استكمالًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين في أغسطس 2022، والذي استهدف تحسين جودة وكفاءة خدمات السجل التجاري من خلال تقديمها داخل فروع البنك التجاري الدولي، وأسفر عن افتتاح أول مكتب سجل تجاري داخل أحد فروع البنك بفرع عباس العقاد بمدينة نصر، ليكون نموذجًا رائدًا لتكامل الخدمات الحكومية مع القطاع المصرفي، حيث سجل المكتب خلال شهر نوفمبر وحده نحو 1,850 معاملة، بما يعكس نجاح التجربة والإقبال المتزايد من المواطنين عليها.

ومن الجدير بالذكر أنه قام بالتوقيع على البروتوكول من جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب البنك التجاري الدولي (CIB) عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي.

وحضر مراسم التوقيع من جانب البنك التجاري الدولي (CIB) عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، وياسر عبد اللاه نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد فاروق رئيس قطاعات عملاء التجزئة المصرفية، ومحمد الشافعي رئيس قطاع التكنولوجيا المالية والشراكات التكنولوجية.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يُمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة أسهمت بشكل مباشر في تطوير خدمات السجل التجاري، وتقديمها للمواطنين بصورة أكثر كفاءة ويسر، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر.

