محافظات

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وجرار زراعي بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وجرار زراعي،  بمحيط وحدة إسعاف الجمالية في محافظة الدقهلية وجري نقلهم إلى مستشفي الجمالية.

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي في الجمالية 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي في الجمالية.

انتقال قوة أمنية من مركز شرطة الجمالية و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث 

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الجمالية و3 سيارات إسعاف الي موقع  حادث التصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي  بجوار وحدة إسعاف الجمالية.

أسماء المصابين في الحادث 

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص جراء الحادث  وتم نقلهم إلى مستشفي الجمالية وهم  "معاطي ا ش ا" 65 سنة مقيم المنزلة، مصابا باشتباه كسر بالضلوع،  "خليل خ ه" 56 سنة مقيم المنزلة، ومصاب باشتباه  خلع بالكتف الايسر، نبيل م ا"  57 سنة ومقيم  المنزلة،  مصابا باشتباه كسر بالضلوع، أشرف ع ا" 60 سنة ومقيم المنزلة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، ومحمد ع ج" 45 سنة ومقيم الجمالية، مصاب بكدمة في الظهر.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.
 

