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حوادث

ننشر أسماء 6 مصابين في تصادم ملاكي وجرار زراعي بالغربية

إصابة 6 أشخاص في
إصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وجرار زراعي بالغربية

شهدت محافظة الغربية اليوم الثلاثاء إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحاجات وكسور وجروح متفرقة  إثر تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي، علي طريق "سمنود-المنصورة" أمام قرية محلة خلف بمركز سمنود بمحافظة الغربية.

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وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
 

 

ملاكي وجرار زراعي
 

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي، على طريق "سمنود-المنصورة" أمام قرية محلة خلف، أسفر عن إصابة عددًا من الأشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بالغربية وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي، على طريق "سمنود-المنصورة" أمام قرية محلة خلف.

أسماء المصابين


أسفر الحادث عن إصابة كل من:


1- أحمد صفوت إسماعيل، 42 عامًا، جرح قطعي بالأنف.
2- أحمد عادل باقي الشاعر، 30 عامًا، جرح قطعي بالوجه.
3- سماح رضا السيد العشري، 40 عامًا، كسر مضاعف بالساق اليمنى.
4- زينب محمود أحمد موسى، 57 عامًا، جرح قطعي بالوجه.
5- منى محمد صابر، 32 عامًا، جرح قطعي بالوجه.
6- ياسمين عبدالمنعم جيد، 3 سنوات، سحجات وكدمات.
 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمنود العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما تم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدًا لتيسير حركة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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