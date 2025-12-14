الأحد 14 ديسمبر 2025
تفاصيل إصابة سيدة بجرح بالرقبة في مشاجرة مع زوجها في الجمالية بالدقهلية

شهدت عزبة نور الدين التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، إصابة سيدة في العقد الرابع من عمرها بجرح بالرقبة خلال مشاجرة أسرية بينها وبين زوجها فقام الأخير بضربها بسلاح أبيض.

إصابة سيدة بجرح بالرقبة في مشاجرة مع زوجها بالجمالية 

‎تلقت الاجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة سيدة أربعينية بجرح بالرقبة خلال مشاجرة أسرية بينها وبين زوجها فقام الأخير بضربها بسلاح أبيض.

 

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة فاطمة السيد عبد الرحمن، 40 سنة، ومقيمة بالجمالية، بجرح سطحي بالرقبة بطول نحو 10 سم.

نقل المصابة لمستشفى الجمالية

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى الجمالية لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إخطار الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وملابساتها.

