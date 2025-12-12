الجمعة 12 ديسمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية يسلم الرئيس الأنجولي رسالة خطية من السيسي

 التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة بالرئيس الأنجولي جواو لورنسو، بتوجيهات من  رئيس الجمهورية.

  نقل  عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس لورنسو، وسلمه رسالة خطية من  رئيس الجمهورية، معربا عن تقدير مصر البالغ للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المشترك لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية. 

 وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية قدم التهنئة للرئيس لورنسو على الرئاسة الناجحة الجارية لأنجولا للاتحاد الإفريقي خلال عام 2025، وعلى النجاح الكبير الذي حققته لواندا في استضافة القمة الإفريقية الأوروبية السابعة كأحد أهم أطر التعاون بين القارة الإفريقية وشركائها الدوليين، مجددًا التزام مصر بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع أنجولا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.. مشيرا إلى أن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للجانب الأنجولي على نجاح قمة تمويل البنية التحتية التي استضافتها لواندا في أكتوبر 2025، مؤكدًا اهتمام مصر في ظل رئاسة السيد رئيس الجمهورية للجنة التوجيهية لـ (نيباد) بتعزيز التنسيق المشترك لحشد التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية القارية.

 

وزير الخارجية يشيد خلال لقائه نظيره الأنجولي بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين

أشاد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بالجهود الحثيثة التي تبذلها أنجولا خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، وكذا على التنظيم الناجح لقمة تمويل البنية التحتية والقمة الإفريقية الأوروبية.. مثنيا على النشاط الدبلوماسي المتميز والاجتماعات رفيعة المستوى التي نظمتها أنجولا طوال العام الجاري.

 جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الجمعة بوزير خارجية أنجولا تيتي أنطونيو، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأنجولية لواندا. 

 وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره الأنجولي بمناسبة مرور 50 عاما على استقلال أنجولا.. مضيفا أن الوزير عبد العاطي أشار إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بمخرجات زيارة الرئيس الأنجولي إلى القاهرة في أبريل 2025، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. 

 وأشار وزير الخارجية إلى اصطحابه وفد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية خلال الزيارة لتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في أنجولا واستغلال الفرص المتاحة استغلالًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص المصري في العديد من المجالات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تتبعها أنجولا في القطاعات ذات الأولوية.

