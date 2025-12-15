انطلاق قوافل تعليمية مجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أكّد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توافد طلاب المحافظة على مقرات انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، والتي يحاضر بها نخبة من أكفأ الخبراء ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، والتي تعقد على مدار يومين متتاليين الأحد والاثنين ١٤-١٥ ديسمبر الجارى؛ لدعم الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأوضح الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه يجري بث المحاضرات بشكل مباشر عبر برنامج Teams لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بما يضمن تحقيق أكبر إفادة للطلاب، والوصول للمناطق النائية والبعيدة.

قوافل مجانية لطلاب ثانوية وإعدادية الوادي الجديد

وسبق وأن أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة والإعدادية بالمحافظة تحت شعار "بناء الإنسان أساس التنمية".

قال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن القوافل بمشاركة ١٩ من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، ابتداء من 14-15 ديسمبر الجاري.

وأوضح فكري، أن القوافل ستقدم في المواقع التالية وهي بمركز الخارجة بقاعة على حريف، قاعة الاستكشافي، ومدرسة الثانوية الفنية بنات وتهدف القافلة التعليمية من ورائها بتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأضاف فكري، أن القوافل بالمجان تنظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني ووزارة التنمية المحلية، ووحدة تصدوا معنا، والأزهر الشريف وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لطلاب الشهادة الإعدادية، الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي، للعام الثالث عشر على التوالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.