رئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الـ 25 حول الذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس والعشرين حول "الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي – الفرص والتحديات"، والذي جرى عقده بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة هالة رمضان – مديرة المركز.

حضر المؤتمر السنوى للذكاء الاصطناعي وزيرة التضامن

وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتورة مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من قيادات الدولة وأعضاء هيئات التدريس والخبراء الأكاديميين والقيادات يتقدمهم الدكتورة سلافة جويلي - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندسة غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

وزير الاتصالات: الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة

وفي وقت سابق أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مثمرا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف توظيف التكنولوجيا فى حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة.

عمرو طلعت: الإنجازات الرقمية تمهد لآفاق جديدة للشراكة

أضاف أن الإنجازات الرقمية التي تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة؛ مؤكدا أنه تم الاتفاق على التوسع فى مجالات التعاون المشترك لتشمل تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة بهدف الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة العامة فى أداء أعمالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.