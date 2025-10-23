الخميس 23 أكتوبر 2025
"رجال أعمال إسكندرية" تبحث مع السفير الكندي آفاق التعاون في التعليم والاستثمار

جانب من اللقاء،فيتو

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة  محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، السفير الكندي،  أولريك شانون، ورضوان مكيديش، مستشار ومفوض تجاري أول والوفد المُرافق له، لبحث فُرص التعاون المُشترك بين الجانبين واستعراض فُرص الاستثمار في مدينة الإسكندرية. 

 

 

أكد السفير الكندي، أولريك شانون، أن مصر تُعَّد من الأسواق الواعدة في ظِل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تُهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمار، مُشيرًا إلى توافر فرص واعدة  كانت وراء عقد سلسلة من اللقاءات مع المؤسسات الاقتصادية والغرف التجارية ومحافظة الإسكندرية، إلى جانب الجِهات التعليمية وفي مقدمتها جامعة الإسكندرية.

 

 

 كما أعرب السفير عن اهتمام كندا بتطوير التعليم وتأهيل الكوادر البشرية، من خلال نقل الخبرات التعليمية الكندية، مؤكدًا أن المدينة تمتلك مقومات متميزة تؤهلها لتكون مركزًا واعدًا للتعليم والتطوير.

 


من جانبه، استعرض هنو، فُرص الاستثمار في المجال الأكاديمي بهدف تعزيز الربط بين التعليم والقطاع الصناعي في الإسكندرية، مُشيرًا إلى الشراكات القائمة بين الجمعية وعدد من الجهات الدولية، من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مجال التعليم الفني.

 


ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إلى الاستثمار في إنشاء جامعات جديدة بالإسكندرية لخدمة قطاع الأعمال والصناعة، موضحًا ما تشهده الجامعات من تطوير في المناهج وإضافة تخصصات جديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل في جامعة الإسكندرية وجامعة برج العرب والجامعة الأهلية.

 كما أكد أن الإسكندرية تُعد وجهة استثمارية واعدة لما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة ومتعددة اللغات، إلى جانب انخفاض التكاليف التشغيلية مقارنة بالمناطق الأخرى.
أشار جوزيف تادروس، المفوض التجاري بالسفارة الكندية، إلى استعداد الجانب الكندي لتنظيم برامج تدريبية مُتخصصة تتراوح مدتها بين ثلاثة إلى ستة أشهر، تشمل مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار دعم تنمية المهارات وبناء القدرات البشرية.
شهد اللقاء حضور كل من الدكتور عبد المنعم حافظ، والدكتور محمد محرم، نائبي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد خالد مرسي،  والمهندس محمد عرفه، أعضاء مجلس الإدارة، وإبراهيم العشماوي، نائب رئيس لجنة التصدير، والدكتور أمجد العتال، والمهندس هشام أبو العلا، أعضاء الجمعية، ومحمد  عيسى، المدير التنفيذي للجمعية، ومروة أبو هيف، مدير إدارة العلاقات الخارجية.

الجريدة الرسمية