شريف فتحي: نستهدف إبراز التنوع السياحي بمصر والترويج للأطعمة الشعبية

18 حجم الخط

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تجعلها في كبري المقاصد السياحية العالمية.

تعاقد وزارة السياحة والآثار مع شركاء التسويق الالكتروني

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توقيع عقود شراكة مع أحد كبرى شركات التسويق الالكتروني، أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية المتنوعة من سياحة شاطئية وسياحة دينية وسياحة ثقافية، مما يجعل المقصد السياحي المصري متنوع وجاذب لكافة الوفود السياحية.

الترويج للأطعمة والمنتجات السياحية المصرية

وأشار إلى أن هناك توجه لتقليل الاعتماد علي الكول سنتر، وزيادة الاعتماد على العامل البشري في الرد على أسئلة السائحين والاستفسارات الخاصة بهم، خاصة في ظل فشل أجهزة الكول سنتر في الرد على استفسارات وأسئلة السائحين.

وأوضح أن الطعام المصري أصبح معروف لكل السائحين حول العالم، مشيرا إلى أن عقد عدة لقاءات مع سائحين خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة الأقصر، والذين أكدوا تطلعهم لزيارة القاهرة وتناول العديد من الوجبات الشعبية والمعروفة لكافة فئات الشعب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.