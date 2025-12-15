الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ختام الجولة اليوم بمواجهة مانشستر يونايتد ضد بورنموث.

ويلتقي مانشستر يونايتد ضد بورنموث في ختام الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي في العاشرة مساء اليوم الاثنين على أرضية ملعب أولد ترافورد.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة، فيما يقع بورنموث بالمركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

ويسعى مان يونايتد وبونموث حصد نقاط المباراة الليلة من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة أن اليونايتد يسعى للدخول إلى المربع الذهبي، فيما يسعى بورنموث الابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث

1- آرسنال 36 نقطة 
2- مانشستر سيتي 34 نقطة
3- أستون فيلا 33 نقطة
4- تشيلسي 28 نقطة
5- كريستال بالاس 26 نقطة
6- ليفربول 26 نقطة
7- سندرلاند 26 نقطة
8- مانشستر يونايتد 25 نقطة
9- إيفرتون 24 نقطة
10- برايتون 23 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 22 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
13- فولهام 20 نقطة
14- برينتفورد 20 نقطة
15- بورنموث 20 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
17- ليدز يونايتد 16 نقطة
18- وست هام 13 نقطة
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

