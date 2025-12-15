الإثنين 15 ديسمبر 2025
السفارات المصرية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

فتحت السفارات والقنصليات المصرية في 18 دولة، هي: المملكة العربية السعودية، رومانيا، الجزائر، السودان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، النمسا، سويسرا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا، مالطا، التشيك، سلوفاكيا، بولندا، المجر، أبوابها صباح اليوم، لاستقبال المواطنين المصريين المقيمين بهذه الدول، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

ويشارك الناخبون في عملية الاقتراع يومي الإثنين والثلاثاء في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس في الداخل، على أن تعلن  الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم 25 ديسمبر.

دوائر جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 

وتجري الإعادة في الدوائر والمحافظات التالية: 

محافظة القاهرة إعادة فى 7 دوائر من أصل 19
‎محافظة القليوبية إعادة فى 5 دوائر من أصل 6
‎محافظة الدقهلية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ10
‎محافظة المنوفية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ6
‎محافظة الغربية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ7
‎محافظة كفر الشيخ إعادة بالكامل فى دوائرها 4
‎محافظة الشرقية إعادة فى 8 دوائر من أصل 9 
‎محافظة دمياط إعادة فى دائرة واحدة
‎محافظة بورسعيد إعادة فى دائرة واحدة
‎محافظة الإسماعيلية إعادة فى 3 دوائر 
‎محافظة السويس إعادة فى دائرة واحدة
‎محافظة شمال سيناء إعادة فى دائرة واحدة
‎محافظة جنوب سيناء إعادة فى دائرة واحدة

جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتعتبر جولة الإعادة فرصة حاسمة للمتنافسين لتحديد شكل التمثيل البرلماني النهائي للمرحلة الثانية من الانتخابات، وتعكس حرص الهيئة على تنظيم عملية اقتراع نزيهة وشفافة، مع ضمان وصول أصوات المواطنين إلى صناديق الاقتراع بسلاسة، وتوفير كافة الإجراءات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام جميع مراحل انتخاب مجلس النواب في الوقت المحدد، بما يعكس الالتزام الدستوري والقانوني بضمان تمثيل شعبي متوازن ومتوافق مع إرادة الناخبين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحا، منهم 36 مرشحا حزبيا و4 مستقلين، فيما تتنافس 202 مرشح على 101 مقعد في جولة الإعادة، موزعين على 55 دائرة انتخابية، وتضم هذه الدوائر سبع محافظات.

