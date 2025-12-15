ارتفاع ملحوظ بسعر الذهب العالمي إثر تراجع عوائد السندات وتوقعات خفض جديد للفائدة

18 حجم الخط

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما يعزز جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، وقد لامس الذهب أعلى مستوياته منذ 21 أكتوبر الماضي.

تفاصيل حركة الأسعار

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.90% ليصل إلى 4340.73 دولارا للأونصة، بعدما لامس يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.05% إلى 4374.06 دولارا للأونصة اليوم الاثنين، وبذلك، تكون مكاسب الذهب قد تجاوزت 64% منذ بداية عام 2025، محققا أرقاما قياسية تجعله من أفضل الأصول أداء لهذا العام.

سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي، بتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، ومع ذلك، أبدى الفيدرالي حذرا بشأن المزيد من التخفيضات، مشيرا إلى استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح آفاق سوق العمل.

وعارض مسzولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض الفائدة، بحجة أن التضخم لا يزال مرتفعا بما لا يبرر تقليص تكاليف الاقتراض.

ويتوقع المستثمرون حاليا تنفيذ خفضين إضافيين لمعدلات الفائدة خلال العام المقبل، وينتظرون تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المقرر صدوره الأسبوع المقبل للحصول على إشارات أوضح حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

يُذكر أن الأصول التي لا تدر عائدا، كالذهب، تميل للارتفاع في بيئة انخفاض معدلات الفائدة.

أسعار الفضة والمعادن النفيسة

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 63.38 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيا بلغ 64.64 دولارا يوم الجمعة، قبل أن تغلق على تراجع حاد.

وارتفعت أسعار الفضة بنحو 6% خلال الأسبوع الماضي، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 115%، بدعم من انخفاض المخزونات، وقوة الطلب الصناعي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية الحرجة في الولايات المتحدة، في المقابل، تراجع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1741.82 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1493.40 دولارًا للأونصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.