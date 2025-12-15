استكمال أعمال تطوير ميدان المحطة ضمن الخطة الاستثمارية بدمنهور

18 حجم الخط

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد مسعود بهنسى، استكمال أعمال تطوير ميدان المحطة المصرية بمدينة دمنهور ضمن الخطة الاستثمارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بمتابعة المشروعات الجارية ورفع كفاءة الميادين والمحاور الحيوية داخل نطاق المحافظة.

رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وتشمل الأعمال الجارية بالميدان تنفيذ بنود التطوير ورفع الكفاءة بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للميدان وتحقيق السيولة المرورية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتم الأعمال تحت إشراف ومتابعة المهندسة نهى عبد الستار – مديرة إدارة المشروعات، عبد القادر النشار – مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

تطوير الميدان يأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بالمظهر العام

أكد محمد مسعود بهنسى – رئيس مركز ومدينة دمنهور، أن أعمال تطوير الميدان تأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بالمظهر العام للمدينة وتحسين مستوى الخدمات، مع استمرار المتابعة لضمان التنفيذ وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

فرض الانضباط بالشوارع الرئيسية والميادين الحيوية

كما شهدت مدينة دمنهور استمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وفرض الانضباط بالشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، ومنع أي إشغالات عشوائية تعوق حركة المواطنين أو المرور.

رفع 112 حالة إشغال متنوعة

كلف محمد مسعود بهنسي – رئيس مركز ومدينة دمنهور، بشن حملة يومية مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق المدينة، تحت إشراف أشرف خليل – نائب رئيس المدينة، وأسفرت الحملة، التي قادها أحمد بشير – رئيس قسم الإشغالات، عن رفع 112 حالة إشغال متنوعة، شملت إشغالات ثابتة ومتحركة، وجرى تنفيذ الحملة بعدد من المناطق، من بينها: الجيش – الساعة – خلف الصدر – عرابي – المعهد الديني – الروضة.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور استمرار الحملات اليومية الصباحية والمسائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار الحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.