انطلاق المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقات الذهنية بمركز شباب شبراخيت

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة التنمية الرياضية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية، فعاليات المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقات الذهنية بمركز شباب شبراخيت.

اكتشاف الموهوبين

يهدف هذا المشروع إلى رفع المستوى الصحي والبدني للأفراد ذوي الإعاقة، وتحسين حالتهم النفسية من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المعتدلة والمنتظمة، كما يسعى المشروع إلى اكتشاف الموهوبين منهم وإشراكهم في مراكز التدريب المستدامة، مما يتيح لهم الفرصة لتحقيق استفادة أكبر من قدراتهم وتطوير مواهبهم.

الجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات ومتابعة الدكتور علاء الجزار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وإشراف محمود عبد الباقي وكيل المديرية للرياضة وتنفيذ إدارة التنمية الرياضية.

المسابقة الرياضية في اللياقة البدنية

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ممثلة في إدارة التنمية الرياضية الخطة المحلية، المسابقة الرياضية في اللياقة البدنية أقيمت المسابقة على ملعب مركز الحرية للتنمية الشبابية بدمنهور وسط أجواء من الحماس والمنافسة، شهدت المسابقة مشاركة واسعة من الشباب والفتيات الذين تفاعلوا بحماس مع الألعاب والأنشطة المختلفة.

توزيع التيشيرتات على الفائزين

وفي ختام المسابقة، تم توزيع التيشيرتات على الفائزين كحافز معنوي لهم، ما أضفى مزيدًا من السعادة والفرح على الأجواء، لاقت الفعالية استحسان الحضور، مؤكدين على أهمية هذه الأنشطة في دعم ورعاية الشباب والفتيات رياضيا.

