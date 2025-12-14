الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقات الذهنية بمركز شباب شبراخيت

مشروع لذوي الهمم،
مشروع لذوي الهمم، فيتو
18 حجم الخط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة التنمية الرياضية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية، فعاليات المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقات الذهنية بمركز شباب شبراخيت.

اكتشاف الموهوبين

يهدف هذا المشروع إلى رفع المستوى الصحي والبدني للأفراد ذوي الإعاقة، وتحسين حالتهم النفسية من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المعتدلة والمنتظمة، كما يسعى المشروع إلى اكتشاف الموهوبين منهم وإشراكهم في مراكز التدريب المستدامة، مما يتيح لهم الفرصة لتحقيق استفادة أكبر من قدراتهم وتطوير مواهبهم.

الجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات ومتابعة الدكتور علاء الجزار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وإشراف محمود عبد الباقي وكيل المديرية للرياضة وتنفيذ إدارة التنمية الرياضية.

المسابقة الرياضية في اللياقة البدنية

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ممثلة في إدارة التنمية الرياضية الخطة المحلية، المسابقة الرياضية في اللياقة البدنية أقيمت المسابقة على ملعب مركز الحرية للتنمية الشبابية بدمنهور وسط أجواء من الحماس والمنافسة، شهدت المسابقة مشاركة واسعة من الشباب والفتيات الذين تفاعلوا بحماس مع الألعاب والأنشطة المختلفة.

توزيع التيشيرتات على الفائزين 

وفي ختام المسابقة، تم توزيع التيشيرتات على الفائزين كحافز معنوي لهم، ما أضفى مزيدًا من السعادة والفرح على الأجواء، لاقت الفعالية استحسان الحضور، مؤكدين على أهمية هذه الأنشطة في دعم ورعاية  الشباب والفتيات رياضيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة اللجنة البارالمبية المصرية المشروع القومي التوحد الانشطة الرياضية

الأكثر قراءة

انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض بحضور جوتيريش

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

الصحة: تقديم أكثر من 13.4 مليون خدمة بالدقهلية خلال 4 أشهر

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

دعاء الصباح لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف وحمايتهم من أصدقاء السوء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads