الحصر العددي لدائرة الدلنجات الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة الدلنجات ، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية بمحافظة البحيرة.

الأصوات الباطلة 1889 صوتًا

بلغ عدد الحضور 83 ألفًا و863 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 1889 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 81 ألفًا و974 صوتًا.

ننشر أرقام التصويت الانتخابي

ويتنافس مرشحو الدائرة بمركز الدلنجات على مقعد فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات محمد الدامي عبد العزيز "مستقل" 25 ألفًا و900 صوتًا يليه محمد الكومى "مستقل" 23 ألفًا و951 صوتًا.

