الحصر العددي لدائرة كوم حمادة الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة، ومقرها مركز شرطة كوم حمادة ، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية بـ محافظة البحيرة، حيث بلغ عدد الحضور 114 ألفا و318 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 2300 صوت، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 112 ألفا و18 صوتا.

أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات

ويتنافس مرشحو الدائرة على مقعدين، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات عاصم مرشد، 32 ألفا و477 صوتًا، يليه محمد عمار، 21 ألفًا و895، يليه سامي زيدان 20 ألفًا و573، يليه محمد الشويخ 20 ألفًا و163.

وكانت قد اختتمت أمس فعاليات اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب داخل 4 دوائر انتخابية بالمحافظة.

إصرار كبار السن وذوي الهمم علي المشاركة

وأشارت محافظ البحيرة إلى دور المرأة البحراوية في تصدر المشهد الانتخابي، ومشاركتها رغم أحوال الطقس التي تعرضت لها المحافظة من سقوط أمطار غزيرة وإصرار كبار السن، وذوي الهمم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة العمل

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والأمنية، حيث تم التواصل اللحظي مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق المستمر مع مديرية الأمن لتأمين المقار الانتخابية وتيسير حركة دخول وخروج المواطنين.

المراكز الانتخابية 271 مركزًا

واجريت الانتخابات في أربع دوائر انتخابية تشمل: الدائرة الرابعة: ( مركز رشيد – مركز المحمودية – الرحمانية) والدائرة الخامسة: حوش عيسى والدائرة السادسة: مركز الدلنجات والدائرة التاسعة: (كوم حمادة – بدر)ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 271 مركزًا، تضم 300 لجنة فرعية، تستقبل مليون و515 ألفًا و410 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم.

