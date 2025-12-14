ندوة توعوية لتعزيز الوعي ومواجهة الشائعات لدى الشباب بالبحيرة

18 حجم الخط

نظّمت وحدة السكان بالمحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع إدارة السكان بالمحمودية، ومجمع إعلام البحيرة، ندوة توعوية بعنوان: «اتحقق قبل ما تصدق.. لمحاربة الشائعات»، وذلك بالنادي الاجتماعي بمدينة المحمودية تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار حرص الدولة على بناء الوعي المجتمعي وتعزيز دور الشباب في دعم الاستقرار والتنمية، وحمايتهم من مخاطر الشائعات والمعلومات المضللة

أهمية مواجهة الشائعات

وتناولت الندوة أهمية مواجهة الشائعات، لا سيما بين طلاب الجامعات ومنها جامعة دمنهور وطلاب الخدمة العامة، باعتبارهم القوة الفاعلة في المجتمع، والأكثر استخدامًا وتأثرًا بوسائل التواصل الاجتماعي، وما لذلك من تأثير مباشر على تشكيل الرأي العام.

خطورة الأخبار غير الموثوقة

وتم التأكيد على أن الشباب الجامعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، لما يمتلكه من قدرة على التأثير، مع التشديد على أهمية توعيتهم بخطورة الأخبار غير الموثوقة وتأثيرها السلبي على الأمن المجتمعي والانتماء الوطني، كما سلطت الندوة الضوء على الدور الحيوي لطلاب الخدمة العامة كحلقة وصل بين المؤسسات والمجتمع، وسفراء لنشر الوعي الصحيح، وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور من خلال نقاشات بنّاءة حول آليات مواجهة الشائعات وتعزيز المسؤولية المجتمعية في التعامل مع المحتوى الرقمي.

