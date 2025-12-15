الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
أخبار مصر

عميد قصر العيني: الاستثمار في صحة الأطفال من أنبل صور التعاون بين الدول

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، فيتو
أكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة أن مستشفى أبو الريش الياباني يمثل شاهدًا حيًّا على عمق العلاقات المصرية-اليابانية.

ولفت صلاح إلى أن المستشفى، الذي أُنشئ بدعم من الحكومة اليابانية منذ أكثر من أربعين عامًا، يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون البنّاء بين الخبرات الطبية اليابانية والدور الإنساني لمستشفيات جامعة القاهرة.

جاء ذلك خلال زيارة وفدًا رسميًا من سفارة اليابان بالقاهرة برئاسة تسوكاموتو ياسوهيرو، القائم بالأعمال، وعضوية سوزوكي يوسوكي، رئيس القسم الاقتصادي، وإيجا توشياكي، السكرتير الثاني، لمستشفي جامعة القاهرة التخصصي للأطفال (أبو الريش الياباني للأطفال) ومبنى العيادات الخارجية التخصصية.

وأوضح أن التطوير المستمر الذي تشهده وحدات الرعاية المركزة والعيادات الخارجية يعكس قناعة راسخة بأن الاستثمار في صحة الأطفال يُعد من أنبل صور التعاون بين الدول.

خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية بمستشفيات جامعة القاهرة 

وأشار إلى أن جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة تطوير متكاملة تستهدف تحديث البنية التحتية الطبية، وتعزيز كفاءة الأجهزة، وتنمية الكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية وفق أحدث المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعبر عن رؤية مشتركة تضع صحة الأطفال في صدارة أولوياتها لبناء مستقبل أكثر عدلًا وإنسانية.

جاءت الزيارة في إطار المتابعة الدورية التي يجريها الجانب الياباني للمشروعات الصحية المشتركة، والاطلاع على أعمال التطوير والتحديث التي تنفذها جامعة القاهرة داخل المستشفى، والذي يُعد أحد أبرز رموز التعاون المصري-الياباني في مجال الرعاية الصحية للأطفال.

