رئيس جامعة القاهرة: التجديد لـ جينا الفقي رئيسا لأكاديمية البحث العلمي يعكس تقدير الدولة لكفاءتها

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن تجديد الثقة في الدكتورة جينا الفقي، قائما بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومشرفا عاما على بنك المعرفة المصري، يأتي تتويجا لمسيرة علمية وإدارية حافلة بالعطاء والإنجازات، ويعكس تقدير الدولة لكفاءتها المتميزة ودورها البارز في تطوير منظومة البحث العلمي ودعم الابتكار في مصر.

وأشار إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبنك المعرفة المصري، شهدا خلال فترة قيادتها خطوات نوعية أسهمت في دعم الباحثين، وتعزيز إتاحة المعرفة، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية المستدامة، لافًتًا إلى حرص جامعة القاهرة على استمرار التعاون المثمر مع الأكاديمية وبنك المعرفة بما يخدم المجتمع الأكاديمي والبحثي.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة الدكتورة جينا الفقي، على صدور قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتجديد تكليفها قائما بعمل رئيس الأكاديمية، ومشرفا على بنك المعرفة.

وفى سياق متصل أعربت أسرة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة عن خالص تهانيها للدكتورة جينا باعتبارها إحدى خريجات الكلية، وتؤكد أن هذا القرار يعكس ثقة القيادة السياسية في قيادتها الحكيمة وإسهاماتها المؤثرة في تطوير منظومة البحث العلمي ونشر المعرفة، متمنين لها مزيدًا من العطاء والتميز في خدمة الوطن.

السيرة الذاتية للدكتورة جينا الفقي

والدكتورة جينا الفقي هي أستاذ التكنولوجيا الصيدلية بالمركز القومي للبحوث، والحاصلة على شهادة الدراسات العليا في التعليم العالي، جامعة جرينتش، المملكة المتحدة عام 2016، والحاصلة على دكتوراة العلوم الصيدلانية، كلية الصيدلة، جامعة القاهرة عام 2008، وتقلدت عده مناصب منها المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2020، وأيضا نائب رئيس اللجنة المالية في مشروع ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط منذ عام 2021 وحتى الآن، ونائب رئيس اللجنة العلمية لمشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين منذ عام 2021 وحتى الآن، وهي أيضا منسق التعاون التكنولوجي بين المعهد المتحد للأبحاث النووية بروسيا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمنسق التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل منذ عام 2015 وحتى الآن، والمشرف على برنامج الشبكات القومية العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من 2018-2022.

