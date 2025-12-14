الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة: التجديد لـ جينا الفقي رئيسا لأكاديمية البحث العلمي يعكس تقدير الدولة لكفاءتها

د. جينا الفقي
د. جينا الفقي
18 حجم الخط

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن تجديد الثقة في الدكتورة جينا الفقي،  قائما بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومشرفا عاما على بنك المعرفة المصري، يأتي تتويجا لمسيرة علمية وإدارية حافلة بالعطاء والإنجازات، ويعكس تقدير الدولة لكفاءتها المتميزة ودورها البارز في تطوير منظومة البحث العلمي ودعم الابتكار في مصر.

وأشار إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبنك المعرفة المصري، شهدا خلال فترة قيادتها خطوات نوعية أسهمت في دعم الباحثين، وتعزيز إتاحة المعرفة، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية المستدامة، لافًتًا إلى حرص جامعة القاهرة على استمرار التعاون المثمر مع الأكاديمية وبنك المعرفة بما يخدم المجتمع الأكاديمي والبحثي.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة الدكتورة جينا الفقي،  على صدور قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتجديد تكليفها قائما بعمل رئيس الأكاديمية، ومشرفا على بنك المعرفة.

وفى سياق متصل أعربت أسرة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة عن خالص تهانيها للدكتورة جينا باعتبارها إحدى خريجات الكلية، وتؤكد أن هذا القرار يعكس ثقة القيادة السياسية في قيادتها الحكيمة وإسهاماتها المؤثرة في تطوير منظومة البحث العلمي ونشر المعرفة، متمنين لها مزيدًا من العطاء والتميز في خدمة الوطن.

السيرة الذاتية للدكتورة جينا الفقي 

والدكتورة جينا الفقي هي أستاذ التكنولوجيا الصيدلية بالمركز القومي للبحوث، والحاصلة على شهادة الدراسات العليا في التعليم العالي، جامعة جرينتش، المملكة المتحدة عام 2016، والحاصلة على دكتوراة العلوم الصيدلانية، كلية الصيدلة، جامعة القاهرة عام 2008، وتقلدت عده مناصب منها المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2020، وأيضا نائب رئيس اللجنة المالية في مشروع ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط منذ عام 2021 وحتى الآن، ونائب رئيس اللجنة العلمية لمشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين منذ عام 2021 وحتى الآن، وهي أيضا منسق التعاون التكنولوجي بين المعهد المتحد للأبحاث النووية بروسيا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمنسق التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل منذ عام 2015 وحتى الآن، والمشرف على برنامج الشبكات القومية العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من 2018-2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية البحث العلمى بنك المعرفة جامعة القاهرة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة المركز القومي للبحوث المملكة المتحدة مشروع الجينوم

مواد متعلقة

تجديد تكليف جينا الفقي مشرفًا على بنك المعرفة المصري وماجد الصادق أمينا عاما

وفد ياباني بـ"أبوالريش"، رئيس جامعة القاهرة: الاستثمار في صحة الأطفال أسمى صور الشراكة بين الشعوب

رئيس أكاديمية البحث العلمي: نتطلع لفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي لدعم الابتكار

المركز القومي للبحوث يستقبل وفد أكاديمية سيشوان الصينية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

ريال مدريد يتقدم على ألافيس بهدف مبابي في الشوط الأول (فيديو)

برينتفورد يتعادل مع ليدز 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: بدء تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

هل نشهد ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب؟ رئيس الشعبة يرد

خدمات

المزيد

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

هل الفتور في العبادة علامة على النفاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads