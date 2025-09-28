المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة يتفقد مستشفى أبو الريش المنيرة (صور)

تفقد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لـمستشفيات جامعة القاهرة، مستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة"، وذلك في إطار متابعته الميدانية بعد توليه مهام منصبه خلال الشهر الجاري.

المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة يزور ابو الريش المنيرة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

رافقه في الجولة الدكتور شريف الأنوري، مدير المستشفى، والدكتورة رباب عبد العال، حيث شملت الزيارة المرور على عدد من الأقسام المهمة داخل المستشفى، من بينها قسم الأشعة، قسم الجهاز الهضمي، الرعاية المركزة، وحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى البدروم. وحرص المدير التنفيذي خلال الجولة على التعرف عن قرب على سير العمل داخل هذه الأقسام والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال.

المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة يزور أبو الريش المنيرة

كما أبدى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، اهتمامًا بمتابعة جهود الأطقم الطبية والتمريضية، مؤكدًا أهمية توفير الدعم الكامل لهم بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية المتميزة للأطفال.

وتأتي هذه الجولة استكمالًا لسلسلة من الزيارات الميدانية التي ينفذها المدير التنفيذي للمستشفيات بهدف تحقيق أعلى مستويات الخدمة الطبية داخل مستشفيات قصر العيني.

المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة يزور أبو الريش المنيرة

