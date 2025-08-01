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رياضة

منتخب مصر يتوج ببطولة العالم للإسكواش للناشئات بعد الفوز على هونج كونج (صور)

منتخب مصر يتوج ببطولة
منتخب مصر يتوج ببطولة العالم للإسكواش للناشئات

توج منتخب مصر للناشئات ببطولة العالم للإسكواش ناشئين وناشئات بعد الفوز على حساب نظيره منتخب هونج كونج، بنتيجة فرق 2-0 في المباراة النهائية، والتي جمعت بينهما اليوم، في البطولة التي تستضيفها مصر على ملاعب نادي بلاك بول.

وتختتم اليوم بطولة العالم للإسكواش ناشئين وناشئات، التي تستضيفها مصر على ملاعب نادي بلاك بول في التجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يوليو الماضي وحتى الأول من أغسطس الجاري.

وأقيمت مباراة منتخب الناشئات أمام منتخب هونج كونج، في تمام الثانية ظهرا، بينما تقام مباراة منتخب الناشئين في تمام الرابعة عصرا، أمام منتخب الولايات المتحدة.

وتأهل منتخب الناشئات أمس، بعد فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-0، بقيادة أمينة عرفي وجنى جلال، بينما عبر منتخب الناشئين على حساب منتخب إنجلترا بفوزه بنتيجة 2-0، بقيادة محمد زكريا وإياد داود.

ويمثل منتخب مصر للناشئين في بطولة الإسكواش، 4 لاعبين، وهم: أصحاب ميداليات منافسات الفردي، محمد زكريا، بطل العالم، صاحب الميدالية الذهبية، يصاحبه مروان عسل، صاحب الميدالية الفضية، وإياد داوود وأدهم رشدي، صاحبا الميدالية البرونزية.


كما يضم منتخب مصر للناشئات، 4 لاعبات من صاحبات ميداليات منافسات الفردي، وهن: أمينة عرفي، بطلة العالم، صاحبة الميدالية الذهبية، ويرافقها نادين الحمامي، صاحبة الميدالية الفضية، وجنى جلال وسهيلة حازم، صاحبتا الميدالية البرونزية.

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