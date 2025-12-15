وفد صيني يزور صومعة الخارجة بالوادي الجديد

18 حجم الخط

قادت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، يرافقها زويد أبوطالب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، زيارة ميدانية لصومعة الخارجة بقرية جناح، وذلك ضمن عدة جولات لمشروعات تنموية يقوم بها الوفد الصيني الذي يزور محافظة الوادي الجديد.

خلال الزيارة، اطمأنت مدير تموين الوادي الجديد على رصيد القمح المحلي المخزن بالصومعة، وكذا السعة التخزينية الإجمالية للصومعة، بالإضافة إلى عدد الخلايا التخزينية الممتلئة مقابل الفارغة، لتقييم كفاءة الاستيعاب والتخطيط للموسم القادم.

وشرح مسؤول الصومعة، للوفد الصيني مراحل تخزين الغلال وأجهزة التحكم والتبريد والتكييف، وأعربت مدير التموين، في ختام الجولة، عن إشادتها بجهود القائمين على إدارة الصومعة، مشيدة بحسن التنظيم والكفاءة في العمل، كما قدمت لهم شكرها الخاص على حفاوة الاستقبال والترحيب الذي لقيته خلال زيارتها.

وتؤكد مديرية التموين بالوادي الجديد، على المتابعة الميدانية المستمرة لمخازن القمح الاستراتيجية، لضمان جاهزيتها وكفاءتها في الحفاظ على الأمن الغذائي، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، استعدادًا للموسم الجديد وتلبية للاحتياجات التموينية للمحافظة.

حصاد الحملات الرقابية

هذا فيما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، خلال الفترة من 7 ديسمبر حتى 13 ديسمبر 2025، عددا من الحملات بلغ عددها ( 27 ) حملة تفتيشية شاملة، بإجمالي عدد منشآت تم المرور عليها بلغت (277) منشأة تغطى مختلف الأنشطة التجارية والتموينية.

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات، حيث تم تحرير:

ـ 69 محضرًا في أسواق الجملة والتجزئة، تركزت حول مخالفات متعلقة بالأسعار والإعلان عنها، وعدم الإفصاح عن البيانات، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وبيع سلع منتهية الصلاحية.

ـ 17 محضرًا في قطاع المخابز، لعدد من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، أو عدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة إعلان.

وبذلك يصل إجمالي عدد المحاضر ( 86 ) محضرًا حررها مفتشو المديرية خلال الأسبوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأكدت وكيل تموين الوادي الجديد، استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

وأهابت مديرية التموين بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر:منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

أو غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959 او من خلال رسائل الصفحة.

