اقتصاد

إجمالي مبيعات الميكروباصات في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي

استعرض التقرير الصادر عن مجلس معلومات السيارات الاميك، إجمالي مبيعات الميكروباص في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي والتي ارتفعت نحو 51% لتصل إلى 760 ميكروباص، مقارنة بنحو 1150 وحدة في الشهر ذاته من العام السابق.

 

إجمالي مبيعات الميكروباص في مصر خلال شهر أكتوبر 


وأوضح التقرير الصادر عن مجلس معلومات السيارات الاميك، أن المركز الاول كان لصالح ميكروباص كينج لونج،  بعدما تمكنت من بيع 394 وحدة، وجاءت ميكروباصات تويوتا في المركز الثانية بعد  بيع 308 ميكروباص، واحتلت  جولدن دراجون في المركز الثالث بإجمالي 227 ميكروباص.
 

 ترتيب مبيعات الميكروباص في مصر 

وأشار التقرير الصادر عن مجلس معلومات السيارات الاميك، وحصدت شيفروليه المرتبة الرابعة بمبيعات بلغت 78 مركبة، وفي المركز الخامس لصالح فوتون بعد بيع 69 وحدة، تلتها ميتسوبيشي بنحو 55 مكروباص.
 

 مواصفات محرك ميكروباص جولدن دراجون
 

وتأتي النسخة المجمعة محليًا بمحرك سعة 2400 سي سي انجكشن 14 راكب بتكنولوجيا يابانية وناقل مانيوال 6 سرعات. وتتميز بمساند رأس وظهر متحرك وراديو كاسيت ومصابيح شبورة ومرآة خلفية وستوب خلفي وباكتات جانبية وأرضية للخدمة الشاقة وزجاج حراري خلفي.

أبعاد ميكروباص جولدن دراجون
أما أبعاد السيارة فتأتي كالتالي:
يصل الطول: 4.980 مم 
يبلغ العرض 1700 مم 
اما عن الارتفاع 1970 مم 
ويحتوي الميكروباص علي قاعدة عجلات بطول 2590 مما يجعلها ملائم للجميع 

