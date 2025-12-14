لبلبة وأحمد شاكر ووليد توفيق في احتفال سفارة البحرين بالعيد الوطني (صور)

18 حجم الخط

حرص عدد من النجوم على حضور احتفال السفارة البحرينية بالقاهرة بالعيد الوطنى والذكرى السادسة والعشرين لجلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

ونشر الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، عددا من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أثناء حضوره الاحتفال رفقة الفنانة لبلبة ووليد توفيق.

وعلق قائلا: “‏بدعوة كريمة من معالي السفيرة فوزية بنت أحمد زينال، تشرفت بحضور العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، حفظ الله جلالة الملك المحبوب من المصريين حمد بن خليفة، ‏أدام الله عز الشعبين الشقيقين”.

من جانب آخر قال الفنان أحمد شاكر في تصريحات سابقة، إن إحساسه بلكنة ولهجة الشخصية التي يؤديها يعتبر مؤشرًا قويًا على نجاحه في تقمص الدور، مشيرًا إلى أنه شعر بهذا الأمر بشكل خاص عند تجسيده لشخصيات مثل فريد الأطرش، والخديو عباس حلمي في مسلسل «قاسم أمين»، وكذلك أثناء تحضيره لدور الرئيس الراحل حسني مبارك الذي لم يُعرض، موضحًا أن الجمهور عند مشاهدته لهذه الأعمال لم يكن يرى أحمد شاكر، بل كان يرى الشخصية الحقيقية التي يجسدها.

وأضاف شاكر، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض الشخصيات تمثل له تحديًا كبيرًا، إلا أنه يستمتع بصداها الإيجابي لدى الجمهور، وخاصة شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لاقت تفاعلًا واسعًا.

