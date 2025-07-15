الفنان أحمد شاكر يسخر من الرئيس الأمريكي ترامب (فيديو)

انتشر على السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنان أحمد شاكر، وهو يسخر من الرئيس الأمريكي ترامب، ويقلده في الحركات، وملابسه، إلى أن وصل لنفس طبقة الصوت.









وكان الفنان أحمد شاكر، كشف عن المواصفات التي يجب أن تتواجد في الدور الذي يقبله، مشيرًا إلى أن أهم شيء هو أن يتم تصديقه من جانب الجمهور.

الفنان أحمد شاكر

وأضاف شاكر خلال حواره إلى برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، أن أفضل شيء لا بد أن يهتم به الممثل هو أن يختلف الدور والأداء لديه، مشددًا على أن الفنان لا يجب أن يكرر نفسه أو يكون متواجدًا للتواجد فقط بل عليه التواجد حتى يترك بصمة في تاريخه.

تاريخ الفن

رأى الفنان أن تاريخ التمثيل قائم على نمط يتمثل في أن كل ممثل يؤدي دور ينجح فيه يستمر عليه وهو الأسهل تسويقيًا، ولكن ما وصفه بأنه الأجمل والممتع للممثل أكثر هو أن يكتشف نفسه بشكل جديد، وأن يرى فيه المنتج والمخرج شيء مختلف فيقدمه بشكل جديد ويفاجئ به الجمهور.

وأردف أحمد شاكر: "أنا خريج معهد سينما قسم إخراج، وأفهم ماذا يعني سينما بشكل جيد، ولا أنظر لها بنظرة الممثل بقدر نظرة الصناعة كما أن دراستي في لوس أنجلوس منحتني دفعات قوية في عملي لترك بصمة لدى الناس".

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