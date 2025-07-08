الثلاثاء 08 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

يضم 6 نجوم كل ما تريد معرفته عن حفل أحاسيس بالسعودية

حفل أحاسيس بجدة،
حفل أحاسيس بجدة، فيتو

تنظم المملكة العربية السعودية ضمن موسم حفلات جدة حفلا جديدا مختلفا يضم 6 نجوم، تحت شعار “أحاسيس” ومن المقرر إقامة الحفل يوم 18 يوليو

حفل أحاسيس بجدة

ويضم حفل أحاسيس كل من أحمد فريد، لؤي، حسام حبيب، وللمرة الأولي كريم محسن، وهيثم شاكر، محمد عدوية، ومن المقرر أن تطرح التذاكر غدا 

وكانت قد شهدت مدينة جدة في شهر يونيو الماضي حفلا غنائيا ضخما ضم أكثر من 11 مطربا ومطربة وشهد الحفل إقبالا كبيرا

وتألقت الفنانة مايا نصري بعد انقطاع عن الغناء بسبب تفرغها لحياتها الأسرية، في حفل مدينة جدة الذي يضم أكثر من 11 مطربًا ومنهم رامي جمال وجنات وأحمد بتشان وفريق واما وأيون وغيرهم.

وقدمت مايا نصري عددًا من أغانيها بتفاعل كبير على المسرح ومنهم أغنية أخبارك إيه حبيبي، تحب أحبك حبة حب وغيرهم. 

وقدم رامي جمال أيضًا عددًا من أغانيه ومنهم بيكلموني ولحظة بعادك وقمر ومنور وغيرها.

بينما قدم أحمد بتشان أغنية قابلتك إمتى، خلصت خلاص وغيرها.

وشارك أيضًا في الحفل فريق واما الذي أبدع بعدد كبير من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

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