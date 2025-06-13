رئيس مدينة بلبيس يتعرض لمحاولة اعتداء مسلح أثناء ضبط مخالفة بناء

تعرّض اللواء أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، محافظة الشرقية الساعات الماضية لمحاولة اعتداء مسلح خلال قيامه بحملة ميدانية لضبط حالة بناء بدون ترخيص بقرية بساتين بركات التابعة للوحدة المحلية بكفر أيوب.

اللواء أحمد شاكر: “كنت أوثق الواقعة باستخدام هاتفي المحمول وجهاز اللاسلكي”

وفي تصريحات خاصة لـ"فيتو"، قال اللواء أحمد شاكر إنه أثناء تواجده بموقع المخالفة، فوجئ بشخص يُدعى "شعبان" يهدده باستخدام سلاح ناري، ثم حاول التعدي عليه جسديًا.

وأضاف: "كنت أوثق الواقعة باستخدام هاتفي المحمول وجهاز اللاسلكي، إلا أن المتهم حرّض عددًا من أتباعه على سرقتهما، لمنع توثيق المخالفة."

مطاردة شرسة من قبل المتهم وعدد من معاونيه

وأشار رئيس المركز إلى أنه عقب محاولته مغادرة المكان، فوجئ بمطاردة شرسة من قبل المتهم وعدد من معاونيه، مستخدمين خمس سيارات وست دراجات نارية، وكان بحوزتهم أسلحة نارية، في محاولة واضحة للاعتداء عليه وعلى السائق المرافق له.

وأكد اللواء أحمد شاكر أن العناية الإلهية أنقذته من الاعتداء، موضحًا أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.

لن نسمح لأي شخص أن يعبث بسيادة القانون وسنواصل حملات إزالة التعديات بكل حسم

واختتم شاكر تصريحاته قائلًا: "لن نسمح لأي شخص أن يعبث بسيادة القانون، وسنواصل حملات إزالة التعديات بكل حسم، ولن ترهبنا مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون".

عقوبة تهديد موظف حكومي أثناء تأدية عمله

وحدد قانون العقوبات عقوبات صارمة على إهانة أو حتى توجيه تهديد بالأذى لأي موظف عمومي خلال تأدية عمله.

الإهانة بالإشارة والقول والتهديد لموظف عمومي

ونصت المادة 133 على “من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى“.

ونصت المادة 135 على “كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج“.

ونصت المادة 136 على “كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى“.

عقوبة التعدي جسديا على موظف عمومي

وأوضحت المادة 137 أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

وعن العقوبات نصت المادة 137 مكرر، “يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.