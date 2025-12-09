الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مع اقتراب نهايته، مسلسل "سلمى" يستعيد صدارة قائمة الأفضل على "شاهد"

مرام علي، فيتو
مرام علي، فيتو
18 حجم الخط

مع اقتراب نهاية المسلسل المعرب سلمى الذي نجح في جذب اهتمام الجمهور منذ حلقاته الأولى، عاد العمل لاحتلال صدارة قائمة أفضل 10 مسلسلات على منصة شاهد في مصر اليوم، محققا تفوقا واضحًا على عدد من أقوى الإنتاجات العربية والتركية المعروضة حاليًا. 

  جاء مسلسل سلمى في المركز الأول متربعا على القمة بفضل أحداثه المشوقة وأداء أبطاله الذي نال إعجاب الجمهور، وسط تفاعل ضخم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تطورات الحلقات الأخيرة واقتراب لحظة الحسم الدرامي. 

بينما احتل المسلسل التركي "المدينة البعيدة" الموسم الثاني، المركز الثاني في القائمة، بعدما كان منافسا قويا خلال الأسابيع الماضية، وجاء في المركز الثالث مسلسل "نيران الحسد" الذي تمكن من المحافظة على وجوده ضمن أكثر الأعمال مشاهدة، أما المسلسل التركي "حلم أشرف 2" فجاء في المركز الرابع ضمن القائمة، وتشهد قائمة الأفضل على “شاهد” تغيرات مستمرة مع ازدياد المنافسة بين المسلسلات العربية والتركية التي تعرض على المنصة.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سلمى 

 مسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية.

ويضم مسلسل سلمى نخبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا، في مقدمتهم: مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، نانسي خوري، رنا كرم، طوني عيسى، ناتاشا شوفاني، مجدي مشموشي، وسام صباغ، تقلا شمعون، فرح بيطار، نيكولا دانيال.    

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل سلمى سلمى الفن اخبار الفن مسلسل سلمى الحلقة الأخيرة

مواد متعلقة

بدء عرض مسلسل ميدتيرم اليوم

مواعيد عرض مسلسل مش مهم الاسم على منصة شاهد

قبل بدء عرضه غدًا، شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل مش مهم الاسم (صور)

قبل انطلاقه غدًا، تعرف على أسماء شخصيات أبطال مسلسل ميدتيرم

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس العرب، موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع 6 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

مصدر بالأهلي يكشف تطورات صفقة حامد حمدان

كاترين تسجل 2 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

تفسير رؤية نزول المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads