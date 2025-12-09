مع اقتراب نهايته، مسلسل "سلمى" يستعيد صدارة قائمة الأفضل على "شاهد"

18 حجم الخط

مع اقتراب نهاية المسلسل المعرب سلمى الذي نجح في جذب اهتمام الجمهور منذ حلقاته الأولى، عاد العمل لاحتلال صدارة قائمة أفضل 10 مسلسلات على منصة شاهد في مصر اليوم، محققا تفوقا واضحًا على عدد من أقوى الإنتاجات العربية والتركية المعروضة حاليًا.

جاء مسلسل سلمى في المركز الأول متربعا على القمة بفضل أحداثه المشوقة وأداء أبطاله الذي نال إعجاب الجمهور، وسط تفاعل ضخم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تطورات الحلقات الأخيرة واقتراب لحظة الحسم الدرامي.

بينما احتل المسلسل التركي "المدينة البعيدة" الموسم الثاني، المركز الثاني في القائمة، بعدما كان منافسا قويا خلال الأسابيع الماضية، وجاء في المركز الثالث مسلسل "نيران الحسد" الذي تمكن من المحافظة على وجوده ضمن أكثر الأعمال مشاهدة، أما المسلسل التركي "حلم أشرف 2" فجاء في المركز الرابع ضمن القائمة، وتشهد قائمة الأفضل على “شاهد” تغيرات مستمرة مع ازدياد المنافسة بين المسلسلات العربية والتركية التي تعرض على المنصة.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سلمى

مسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية.

ويضم مسلسل سلمى نخبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا، في مقدمتهم: مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، نانسي خوري، رنا كرم، طوني عيسى، ناتاشا شوفاني، مجدي مشموشي، وسام صباغ، تقلا شمعون، فرح بيطار، نيكولا دانيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.