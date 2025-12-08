مع اقتراب نهاية مسلسل سلمى، هل يكمل "ليل" مسيرة نجاح الأعمال المعربة؟

18 حجم الخط

مع اقتراب نهاية مسلسل سلمى الذي تفصلنا حلقات قليلة على انتهائه، وبعدما حقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، بدأ الكثير من الجمهور يتساءل ما هو المسلسل الذي سيعرض بعده؟ ومن سيكون بطل الرحلة الدرامية القادمة على منصة شاهد وهل سيكون العمل القادم أيضًا من الأعمال الدرامية المقتبسة عن الدراما التركية؟

وفي الحقيقة كشفت منصة شاهد أنها ستبدأ في الفترة المقبلة عرض عدة أعمال جديدة ومن بينها عمل معرب ومقتبس من الدراما التركية وهو مسلسل ليل الذي ينطلق عرضه في 24 ديسمبر الجاري في عرض أول وحصري على المنصة.

اختيار ليل ليكون الوريث الدرامي لمسلسل سلمى يعد حلقة في سلسلة من الأعمال المعربة والمقتبسة من أعمال تركية ناجحة التي بدأ تقديمها منذ فترة طويلة عبر منصة شاهد وقنوات MBC ومن أبرزها مسلسلات عروس بيروت والثمن ولعبة حب وآسر وغيرها.

وسيحمل مسلسل ليل في طياته مزيجًا من الرومانسية، التشويق، والصراعات الدرامية في قصة مقتبسة عن المسلسل التركي ابنة السفير ولكن برؤية لبنانية عربية، مما يجعل العمل يحمل آمالًا كبيرة كونه عملًا مقتبسا من عمل ناجح، ويعد فرصة جديدة لتعزيز مكانة الدراما المعربة في قلوب المشاهدين، خصوصًا بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مسلسلات سابقة مثل "سلمى" وغيرها، كما أن العمل يجمع لأول مرة بين الفنان محمود نصر والفنانة كارمن بصيبص في ثنائية درامية جديدة تلفت الأنظار منذ الكشف عن تفاصيلها الأولى.

بالإضافة إلى أن محبي الدراما الرومانسية والاجتماعية سيجدون في ليل ما يشبه مسلسل سلمى، من حيث الإحساس العام، لكن بقصة وشخصيات جديدة، فضلًا عن أن الاقتباس من ابنة السفير يعطي ثقة أولية بأن حبكة العمل مرتبة ومدروسة، مما يجذب عشاق النسخة الأصلية والمتابعين الجدد على حد سواء.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل ليل

ويشارك في بطولة مسلسل ليل نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم: محمود نصر، كارمن بصيبص، صباح الجزائري، يزن خليل، حلا رجب، فرح بيطار، جو طراد، ريم نصر الدين ووسام فارس.

وحرص صناع مسلسل ليل على الحفاظ على روح النسخة الأصلية من مسلسل ابن السفير وأسلوبها المشوق، لكنه يقدم الحكاية بلمسة عربية والتي تدمج بين الرومانسية والدراما الاجتماعية، من خلال صراع العاطفة والسلطة والماضي الذي لا يهدأ.

وتدور أحداث مسلسل ليل حول قصة حب استثنائية تنشأ بين شاب بسيط ينتمي لبيئة ريفية، وفتاة من طبقة اجتماعية مرموقة، في علاقة تتحدى القيود والفوارق والرفض العائلي.

لكن رحلة العاشقين سرعان ما تتحول إلى صراع قاسي، بعد ليلة زفافهما عقب هروبهما من والد الفتاة حيث تنقلب فيها الحقيقة إلى شكوك جارحة وأسرار موجعة، لتبدأ سلسلة من الأحداث الدرامية التي تقود الأبطال نحو اختبارات صعبة وتغييرات كبرى في مصائرهم.

العمل يقدم مزيجًا من العاطفة والتوتر والتقلبات الدرامية التي جعلت النسخة الأصلية من أكثر المسلسلات تحقيقا للنجاح.

