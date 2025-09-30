الهند: خطة ترامب تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي

رحب رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، بخطة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الرامية إلى إنهاء الحرب فى قطاع غزة.

خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة

وقال مودي - في منشور على منصة "إكس" نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الثلاثاء، "نرحب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، فهي تمهد الطريق نحو سلام وأمن وتنمية مستدامة طويلة الأمد للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولمنطقة غرب آسيا ككل".

وأعرب مودي عن أمله في أن تتكاتف جميع الأطراف المعنية خلف مبادرة ترامب، وأن تدعم هذا الجهد لإنهاء الصراع وإحلال السلام.

تفاصيل خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب فى غزة

وكان البيت الأبيض قد كشف أمس عن تفاصيل خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب فى غزة، وتنص على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن تعايشا سلميا ومزدهرا، مع تأكيد أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، ولن يجبر أي طرف على مغادرتها.

