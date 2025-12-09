الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
تركيا تعلن جاهزيتها لنشر 2000 جندي في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو
تتحضّر تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان لنشر قوة لها في غزة ضمن القوات الدولية المخطط نشرها في القطاع المحاصر، والذي حدثت به إبادة جماعية طوال عامين لم تنتهِ توابعها أو الخروقات حتى اليوم.

قوة حفظ الاستقرار الدولية في قطاع غزة

وذكر الجيش التركي أنه قائم على استعدادات لنشر محتمل ضمن قوة حفظ الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية: إن الولايات المتحدة ترغب في مشاركة أنقرة في هذه القوة، على الرغم من معارضة إسرائيل.

واشنطن تمارس ضغوطا على إسرائيل للسماح بوجود الجنود الأتراك

وذكرت المصادر أن واشنطن تمارس ضغوطا على إسرائيل للسماح بوجود الجنود الأتراك، مؤكدين على دور تركيا كواحدة من الدول الضامنة لوقف إطلاق النار.

وأفادت التقارير بأن تركيا أعدت بالفعل قوة من 2000 جندي لإرسالهم ضمن قوة الاستقرار في غزة.

إبادة جماعية

وذكرت المصادر أن معارضة القوات التركية تعني دعم إبادة جماعية، وأن مثل هذا الموقف يعكس عدم الرغبة في نجاح المهمة ونية الاستمرار في أعمال القتل.

كما أشارت إلى أن غياب أنقرة لن يؤدي إلى إنهاء المهمة، وأن مشاركة دول مثل إندونيسيا وأذربيجان وباكستان ستؤدي نفس الغرض كما لو شاركت تركيا.

