توم براك: محادثات مستمرة مع تركيا بشأن عودتها إلى برنامج F-35 رغم امتلاكها منظومة S-400

أكد المبعوث الأمريكي توم براك أن الولايات المتحدة مستمرة في مناقشاتها مع تركيا حول رغبتها في العودة إلى برنامج المقاتلة الأميركية المتطورة F-35، وذلك رغم استمرار امتلاك أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 التي كانت السبب الرئيسي في استبعادها من البرنامج عام 2019.

تركيا تسعى لاستعادة موقعها في البرنامج بعد التوترات السابقة

بحسب براك، فإن تركيا تبدي رغبة واضحة في استعادة مكانتها داخل برنامج المقاتلة المتقدمة، خصوصًا بعد سلسلة من التطورات الإقليمية والتقارب السياسي المتدرج بين أنقرة وواشنطن. وأضاف أن تركيا لا تزال شريكًا مهمًا في الصناعة الدفاعية المشتركة، ما يجعل باب العودة "غير مغلق تمامًا".

منظومة S-400.. العقبة الأكبر أمام عودة تركيا للبرنامج

وأوضح براك أن مسألة امتلاك تركيا للمنظومة الروسية تبقى "التحدي الأساسي" في مسار المفاوضات، حيث تعتبر واشنطن أن تشغيل منظومة S-400 لا يتوافق مع متطلبات أمن المعلومات والدمج التقني الخاص بـ طائرات F-35. وأشار إلى أن أي تقدم في المحادثات يتطلب حلولًا "عملية وقابلة للتنفيذ" لهذه الإشكالية.

مباحثات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن صفقة السلاح

وأشار براك إلى أن حوار الولايات المتحدة مع تركيا لا يقتصر على ملف F-35 فقط، بل يمتد إلى ملفات دفاعية أخرى، بما في ذلك تحديث أسطولها من طائرات F-16 والتعاون الصناعي في برامج التسليح المشتركة، مؤكدًا أن العلاقات العسكرية بين أنقرة وواشنطن تشهد "زخمًا إيجابيًّا" في المرحلة الحالية.

