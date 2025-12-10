الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

توم براك: محادثات مستمرة مع تركيا بشأن عودتها إلى برنامج F-35 رغم امتلاكها منظومة S-400

توم براك، فيتو
توم براك، فيتو
18 حجم الخط

أكد المبعوث الأمريكي توم براك أن الولايات المتحدة مستمرة في مناقشاتها مع تركيا حول رغبتها في العودة إلى برنامج المقاتلة الأميركية المتطورة F-35، وذلك رغم استمرار امتلاك أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 التي كانت السبب الرئيسي في استبعادها من البرنامج عام 2019.

 

تركيا تسعى لاستعادة موقعها في البرنامج بعد التوترات السابقة

بحسب براك، فإن تركيا تبدي رغبة واضحة في استعادة مكانتها داخل برنامج المقاتلة المتقدمة، خصوصًا بعد سلسلة من التطورات الإقليمية والتقارب السياسي المتدرج بين أنقرة وواشنطن. وأضاف أن تركيا لا تزال شريكًا مهمًا في الصناعة الدفاعية المشتركة، ما يجعل باب العودة "غير مغلق تمامًا".

 

منظومة S-400.. العقبة الأكبر أمام عودة تركيا للبرنامج

وأوضح براك أن مسألة امتلاك تركيا للمنظومة الروسية تبقى "التحدي الأساسي" في مسار المفاوضات، حيث تعتبر واشنطن أن تشغيل منظومة S-400 لا يتوافق مع متطلبات أمن المعلومات والدمج التقني الخاص بـ طائرات F-35. وأشار إلى أن أي تقدم في المحادثات يتطلب حلولًا "عملية وقابلة للتنفيذ" لهذه الإشكالية.

 

مباحثات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن صفقة السلاح

وأشار براك إلى أن حوار الولايات المتحدة مع تركيا لا يقتصر على ملف F-35 فقط، بل يمتد إلى ملفات دفاعية أخرى، بما في ذلك تحديث أسطولها من طائرات F-16 والتعاون الصناعي في برامج التسليح المشتركة، مؤكدًا أن العلاقات العسكرية بين أنقرة وواشنطن تشهد "زخمًا إيجابيًّا" في المرحلة الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توم براك تركيا منظومة S-400 طائرات F-35 طائرات F-16 أنقرة

مواد متعلقة

تركيا تعلن جاهزيتها لنشر 2000 جندي في غزة

أزمة مقاتلات إف 35 بين تركيا وأمريكا تعود للواجهة من جديد

تركيا تعلن رفع العقوبات الأمريكية عن أنقرة المفروضة بسبب شراء "إس-400" الروسية

أردوغان: ترامب طلب من تركيا إقناع حماس بالموافقة على خطته

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار غزيرة ورعدية على هذه الأماكن وتحذيرات من السيول

أتالانتا يقلب الطاولة على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

برشلونة يفوز على آينتراخت فرانكفورت 2-1 في ريمونتادا مثيرة بدوري أبطال أوروبا (صور)

آينتراخت فرانكفورت يتقدم على برشلونة 1-0 في الشوط الأول (صور)

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا قراءة سورة غافر في المنام وعلاقتها بالنجاة من ارتكاب الذنوب والمعاصي

مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله والعناية الإلهية وإحاطتها بحياته

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads