مقتل 4 عناصر من قوى الأمن السوري في إطلاق نار بريف إدلب

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بأن 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي قتلوا، وأصيب خامس بجروح، جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان: "استشهاد أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق وأصيب عنصر خامس إثر استهداف تعرضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرة النعمان جنوب محافظة إدلب".

وذكرت الوزارة أن الوحدات الأمنية المختصة تجري عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم.

ووقع الهجوم على طريق معرة النعمان بعد 24 ساعة من هجوم مسلح استهدف اجتماعا مشتركا لقوات الأمن السورية وقوات التحالف الدولي بمدينة تدمر في ريف حمص.

هجوم تدمر في سوريا

وأدى الهجوم إلى مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، بالإضافة إلى إصابة آخرين من الأمريكيين وعناصر الأمن السوري.

وفي السياق ذاته مشتبه أعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على 5 مشتبه بهم في الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية".

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان: "وحداتنا نفذت عملية أمنية نوعية وحاسمة في مدينة تدمر، عقب الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذه عنصر تابع لتنظيم داعش يوم أمس، واستهدف مقر اجتماع قيادة الأمن الداخلي في البادية السورية، بمشاركة وفد من التحالف الدولي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى".



وأضاف البيان: "العملية جاءت بالتنسيق الكامل مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم، وإخضاعهم للتحقيق مباشرة".

