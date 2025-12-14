مبعوث ترامب إلى سوريا: هجوم داعش يعزز استراتيجيتنا بدعم الشركاء

18 حجم الخط

ذكر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن الهجوم الإرهابي الأخير الذي أودى بحياة جنديين أمريكيين ومترجم مدني في سوريا يؤكد استمرار تهديد تنظيم داعش.

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: هجوم داعش يؤكد خطورة التهديد



وأضاف باراك، أن هذا التهديد ليس ضد سوريا فحسب، بل يستهدف الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.

وأكد باراك أن الولايات المتحدة ما زالت "ثابتة في حزنها وحزمها" بعد الكمين الذي وصفه بـ"الجبان"، مشددا على أن هذا الهجوم يبرز خطورة التنظيم وغدره باستهداف الاستقرار والأمن.

وأوضح أن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا تقوم على تمكين الشركاء السوريين القادرين، بدعم تشغيلي أمريكي محدود من ملاحقة شبكات "داعش" وحرمانها من الملاذات الآمنة ومنع عودتها للحياة، مؤكدا أن هذا النهج يُبقي المعركة محلية ويقلل من تعرض القوات الأمريكية للخطر، ويتجنب الانخراط في حرب أمريكية واسعة النطاق جديدة في الشرق الأوسط.

هجوم داعش على القوات الأمريكية في سوريا

وأشار باراك إلى أن الهجوم الأخير لا يقوض هذه الاستراتيجية، بل يعززها، لافتًا إلى أن التنظيمات الإرهابية تلجأ إلى مثل هذه الهجمات نتيجة الضغوط المستمرة التي تتعرض لها من قبل الشركاء السوريين العاملين بدعم أمريكي، بما في ذلك الجيش السوري تحت قيادة الرئيس الشرع.

وختم المبعوث الأمريكي تصريحه بالتأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية، ومع ظهور مزيد من الحقائق "يبقى هذا الواقع دون تغيير"، في إشارة إلى استمرار التزام واشنطن بدعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

