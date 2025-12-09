سيارات Li Auto لأول مرة تطلق في مصر

18 حجم الخط

تستعد مصر للإطلاق الرسمي لعلامة Li Auto في مصر، ليصبح السوق المصري أول محطة للعلامة الصينية الرائدة، وأول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا التي تستقبل سياراتها، تدخل Li Auto السوق المصرية باعتبارها علامة فاخرة، تعتمد على فلسفة تجمع بين التقنيات المتقدمة والفخامة العملية، مع ريادة عالمية في فئة السيارات الكهربائية المعززة بنظام Range Extended Electric Vehicle (REEV)، والذي يقدم تجربة قيادة كهربائية متطورة مع مدى كبير يناسب الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة دون قلق الشحن.



وتواصل Li Auto تعزيز موقعها العالمي في فئة السيارات الكهربائية، حيث: تتصدر العلامة المرتبة الأولى في مؤشر JD Power لرضا العملاء عن المبيعات في الصين، وحققت مبيعات تجاوزت 500 ألف سيارة خلال 2024 في شريحة الشركات الناشئة في قطاع الطاقة الجديدة، وتجاوزت مبيعاتها التراكمية 1.5 مليون سيارة منذ تأسيسها عام 2015، وتحافظ على صدارتها لفئة سيارات SUV الفاخرة الكهربائية في الصين.





ومن المنتظر أن تكشف الشركة خلال الحدث عن أحدث طرازاتها المخصصة للسوق المصري، إلى جانب عرض التجربة التقنية المتقدمة التي تقدمها Li Auto، بما في ذلك أنظمة القيادة الذكية، والتجهيزات الداخلية المعززة بالرفاهية، والتقنيات المصممة لتلبية احتياجات الأسرة العصرية.

