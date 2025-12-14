السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء بالإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عبد المعطي محمد هاشم روحي والمستشار أمير مجدي دميان والمستشار محمد توفيق محمد وسكرتير المحكمة محمد أبو الخير، بمعاقبة المتهم "ي.م.ح" بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المستندات المزورة وإلغائها من الدفاتر الرسمية، المثبتة بها وهي عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2007/12/25، وحكم الصحة والنفاذ رقم 3688 لسنة 2008 مدني كلي الإسكندرية، على عقد البيع المزور وصحيفة الدعوى بالشهر العقاري والتاشيرة بذلك في سجلها وبيان الصلاحية وترخيص البناء لسنة 2013 وإلغائه من السجلات بحي غرب الإسكندرية، وذلك لاتهامه في تزوير محررات رسمية بعقار الورديان الشهير.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10955 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "ي.م.ح" رئيس مجلس إدارة مدرسة خاصة، في غضون الفترة من عام 2008 حتى عام 2013، اشترك بطريق المساعدة مع موظفه عمومي حسنة النية، بالشهر العقاري، في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو مشهر الصحيفة رقم 2346 لسنة 2008، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل بوكيل عنه حسن النية، بصحيفة الدعوى ببيع المدعى عليهم قطع أرض له بالمخالفة للحقيقة عدم ملكيتهم لها وكونها مملوكة للدولة، وكذلك مع موظفين في الدائرة المدني والعضو القانوني بالإدارة الهندسية بحي غرب، وتقدم بطلب استصدار ترخيص البناء لقطعة الأرض، وأن المتهم هو المالك لقطعة الأرض بالمخالفة الحقيقة فتمت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحريات، قيام المتهم بتزوير عقد البيع بأن أثبت خلاف الحقيقة شراء قطعة أرض كائنة بحوض السلخانه رقم 19 شرق مصب ترعة النوبارية، المكس الإسكندرية تقدر مساحتها حوالي 4298 مترا والمملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وذلك بأن أثبت بالعقد شراءها من آخرين وآلت إليه ملكيتها عن طريق الإرث الشرعي، بموجب حجة شرعية علي الرغم من ثبوت ملكية الدولة للارض، وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد وتقدم المتهم بذلك الحكم لحي غرب واستصدر بيان صلاحية وترخيص بناء صفته مالك الأرض في عام 2013 علي خلاف الحقيقة.

وكشفت التحريات من مسؤولي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من عام 2000 الي 2002 علي ترخيصين للانتفاع بقطعتي أرض ملك الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بمساحة تقدر بحوالي 2400 مترا لمدة 25 عاما بغرض إقامة مشروع تربوي إلا أن المتهم اصطنع سندا يفيد بالمخالفة للحقيقة ملكية الأرض وأضاف إليها قطعة أرض أخرى، قرابة الألفي متر، وتمكن المتهم من استصدار ترخيص بناء على قطعة الأرض محل العقد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وبعد الاطلاع على المواد أصدرت المحكمة حكمها على المتهم.

